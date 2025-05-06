Накануне 9 Мая Украина отрепетировала удар по Москве

Олег Кравцов.  
06.05.2025 09:16
  (Мск) , Москва
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Беспилотники, Война, Вооруженные силы, Дзен, Москва


Минувшей ночью Украина предприняла массированную атаку беспилотниками на российские регионы, в том числе на столицу.

Всего в течение ночи было «сбито и уничтожено» 105 БПЛА, сообщает Минобороны РФ. Только над Московской областью было зафиксировано 19 дронов.

Минувшей ночью Украина предприняла массированную атаку беспилотниками на российские регионы, в том числе на...

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Во всех московских аэропортах – Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском – вводился план «Ковер», предусматривающий ограничения на взлет и посадку самолетов. На утро режим отменен.

На Каширском шоссе обломки одного из беспилотников задели многоэтажный дом.

«В результате осколки разбили витрину цветочного магазина и несколько стëкол в доме. На месте сейчас по прежнему работают оперативные службы, пострадавших нет», – пишет специализирующийся на происшествиях тг-канал Shot.

Учитывая, что со стороны Киева, в том числе диктатора Зеленского, сказавшего, что не может гарантировать безопасность мировых лидеров в российской столице, прозвучали угрозы удара по Москве 9 мая ( в день анонсированного президентом Владимиром Путиным перемирия), не исключено, что Киев провел своего рода репетицию, проверяя возможности российской ПВО, а основной удар придется на День Победы.

Впрочем, есть и другие мнения. Украинский военкор-русофоб и волонтер ВСУ Богдан Мирошников обращает внимание, что в Москву стянуты дополнительные силы ПВО накануне праздника.

«Я не думаю, что мы устроим соревнования против эшелонированной ПВО в районе Москвы. Но дополнительные возможности для нас будут очевидны в других местах. Вот я бы в ту сторону и смотрел. Но почему-то мне кажется, что в воздухе будет тишина 8-10 мая, причем с обеих сторон ЛБЗ. Я хотел бы ошибаться», – написал Мирошников.

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