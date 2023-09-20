Победившая на пророссийских лозунгах башкан Гагаузии стелется перед Турцией

Дмитрий Кайнаржи.  
20.09.2023 15:35
  (Мск) , Комрат
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Гагаузия, Дзен, Местная власть, Молдова, Политика, Турция


Турция будет гарантом выполнения законов Гагаузии.

Об этом заявила новый башкан автономии Евгения Гуцул, отчитываясь о своём визите в Турцию перед депутатами местного Народного собрания.

Турция будет гарантом выполнения законов Гагаузии. Об этом заявила новый башкан автономии Евгения Гуцул,...

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«У нас состоялась встреча с министром иностранных дел господином Фиданом. Мы с ним обсудили дальнейшее сотрудничество и развитие Гагаузии. Он заверил нас, что Турция и дальше будет гарантом выполнения наших законов. Он заверил, что Турция и дальше будет поддерживать нашу Гагаузию.

Я разъяснила ситуацию, что у нас происходит с Кишинёвом и с Гагаузией. И конечно, было понимание и поддержка с его стороны. Я думаю, что этот визит очень важен для нас и для наших жителей Гагаузии. Действительно, очень много положительных эмоций от этой поездки. Я уверена, что наши турецкие братья с нами всегда будут», – сказала Евгения Гуцул.

Как писал накануне ПолитНавигатор, новый башкан Гагаузии Евгения Гуцул, победившая на выборах благодаря поддержке из России и голосам пророссийских избирателей, свой первый международный визит совершила не в Россию, а в Турцию.

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