Победившая на выборах в Черногории коалиция определилась с кандидатурами премьера и спикера

23.09.2020, Подгорица, Алексей Топоров

Депутаты нового парламентского большинства поддержали кандидатуру лидера коалиции «За будущее Черногории» Здравко Кривокапича в качестве премьера и лидера блока «Мир – Наша Нация» Алексы Бечича в качестве спикера Скупщины.

Теперь эти кандидатуры должен утвердить основной оппонент потенциальных спикера и премьера, президент Черногории Мило Джуканович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

потенциальный премьер Здравко Кривокапич демонстрирует православное троеперстие

За кандидатуры Кривокапича и Бечича проголосовал 41 народный избранник. Причем в отношении этих политиков не возникло возражений и у представителей фракции «С черного на белое», которые ранее резко выступили против включения в состав нового правительства лидеров черногорских сербов.

«Нас не интересуют кресла, нас интересует только будущее Черногории и всех ее народов», – прокомментировал выбор в пользу Кривокапича и Бечича один из вышеупомянутых лидеров черногорских сербов Милан Кнежевич.

В свою очередь, один из старейших депутатов черногорского парламента, представитель блока «Мир – Наша нация» отметил, что «новое правительство не должно основывать свою легитимность на отрицании всего, что было сделано раньше», но все «негативное требует радикального искоренения».

«Реваншизма не будет, но будет реализация пунктов соглашения о вступлении в ЕС, которые относятся к верховенству закона… Мы обязаны построить черногорское общество в соответствии с европейскими стандартами и традиционным черногорским идеалом устроения страны как успешного дома», – сказал политик.

На учредительной сессии черногорской Скупщины нового созыва были подтверждены мандаты 81 депутата. Характерно, что президент Черногории Мило Джуканович на заседании не присутствовал.