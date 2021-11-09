Победившие на местных выборах национал-патриоты пытаются скинуть майданное правительство Северной Македонии

Оппозиционная национал-патриотическая партия ВМРО-ДПМНЕ выступила с инициативой вынесения вотума недоверия в Собрании майданному правительству Зорана Заева, подавшего в отставку.

В союзе с партией «Левица» (Левые) национал- патриоты намерены составить большинство, потеснив правящий прозападный Социал-демократический союз Македонии (СДСМ), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Зампред парламентской фракции ВМРО-ДПМНЕ Александр Николовски высказал уверенность в том, что депутаты выразят недоверие правительству и наберут необходимый 61 голос для этого. По его словам, в настоящее время оппозиционная коалиция ведет переговоры с еще несколькими депутатами для осуществления процедуры.

В свою очередь, ушедший в отставку после провала на местных выборах экс-премьер и экс-лидер СДСМ Зоран Заев заявил, что его майданная СДСМ не намерена оставлять власть.

«В стране есть люди и партии, которые не позволят президенту ВМРО-ДПМНР Христиану Мицкоски, бывшему лидеру партии Николе Груевски и лидеру «Левицы» Димитару Апасиеву вернуть себе и разрушить страну. Наше дело и гражданское, и державное! Я знаю, что наши граждане и наши законодатели очень гордятся этим. Наши ценности – демократия, свобода, солидарность и единство!», – написал Заев в фейсбуке.

Напомним, что к власти Зоран Заев и его Социал-демократический союз Македонии (СДСМ) в союзе с местными албанскими партиями пришли в результате уличного майдана, который начался в 2015 году.

Поводом для него послужила политика консервативного руководства Македонии, которое отказалось присоединяться к санкциям против России, отказалось идти на уступки Греции по поводу наименования страны, и Болгарии – по поводу языка (болгары считают, что македонцы говорят на западном диалекте болгарского языка), а также выразило готовность принять участие в российском проекте «Южный поток».

Уличные протесты Заева были поддержаны США, ЕС, а также Джорджем Соросом, в результате чего либералам удалось добиться отставки премьера Николы Груевского, вопреки вето президента единолично сформировать правительство, дать серьезные преференции албанскому большинству, а после добиться изменения названия страны.

Надо отметить, что шаги Заева и команды встречали массовое непонимание и возмущение большинства македонцев, которые проводили уличные акции «За единую Македонию» во всех городах страны, пытались штурмовать парламент, а также провалили референдум о переименовании.

Однако на мнение большинства «демократическое» руководство ответило репрессиями против инакомыслящих, громкими процессами.

Заеву удалось добиться вступления страны в НАТО, теперь он пытается привести ее в ЕС, но этот процесс пока тормозится соседней Болгарией, отказывающей Северной Македонии в отдельной от болгарской национальной, языковой, культурной и исторической идентичности.

При этом после возвращения ВМРО-ДМНЕ к власти, можно предположить, что помня опыт прошлых лет, национал-консерваторы побоятся увести страну с западного направления, как побоялось сделать это и новое правительство Черногории.