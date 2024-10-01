Победу своей партии в столице экс-диктатор Черногории отпраздновал песней: «Мы сильнее Сербии!»

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Функционеры и сторонники националистической Демократической партии социалистов шумно отпраздновали свою победу на местных выборах в черногорской столице Подгорице.

В праздновании принял участие и сам экс-диктатор страны, который веселился под песню с откровенно сербофобским содержанием, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Отмечая результат на выборах в Подгорице, Джуканович и компания пели и танцевали под националистическую песню со словами: «Никто ничего не может сделать нам, мы сильнее Сербии».

При этом, что характерно, в ходе выборов националисты боролись с прозападными либералами, а альянс сербских партий показал более скромный результат, взяв всего 13 мандатов в столичной Скупщине.

«Демократический» праздник реформированной ДПС. Опять поют, что они сильнее Сербии. И они посылают нам четкий сигнал: «Если мы вернемся к власти, готовьте тракторы» (подобная фраза возникла после массового исхода сербского, преимущественно сельского населения Республики Сербская Краина в Хорватии в результате карательной операции «Буря», которое убегало от войны и этнической чистки на тракторах – ред.). ДПС меняет прическу, но Мило – никогда», – прокомментировал инцидент лидер сербской Демократической народной партии Милан Кнежевич.

Дал оценку произошедшему и президент Сербии Александр Вучич:

«Я видел, это интересно. У нас всё разное – в программах, планах, идеях, но общая одержимость. Мы одержимы Сербией – я её люблю, он её ненавидит. Он будет продолжать ненавидеть, и я буду продолжать любить ещё больше, и в то же время продолжать уважать и любить народ Черногории – и сербов, и черногорцев, и всех остальных».