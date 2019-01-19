Побирающийся Бабченко на украинском ТВ обещает голодные бунты в России

19.01.2019, Киев, Максим Карпенко

Беглый российский либерал Аркадий Бабченко, ранее обещавший вернуться в Москву на американских танках «Абрамс», в эфире украинского ТВ призвал не надеяться на повторение «мирного Майдана» в РФ, а рассчитывать лишь на голодные бунты россиян.

Об этом он заявил в эфире меджлисовского телеканала ATR, выступая на фоне экрана с горящим Кремлем за спиной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бабченко, уже который год побирающийся в соцсетях, заявил, что в России не будет «революции достоинства», но зато возможны бунты, когда «нечего будет жрать».

«2014-й год уже закончился. Давайте из всех этих мечтаний о том, что россиянам надо просто рассказать, и они проснутся и встрепенутся, давайте уйдем в реальность. Уже прошло пять лет, и уже теперь с вероятностью в 100% можно говорить, что там не будет ничего, никакой революции годности. Все, разговор закончен, это уже гарантировано.

То, что там будет бессмысленный и беспощадный бунт – это также вероятность 100%. Он обязательно будет. Но будет он не за достоинство, не за свободу, а будет он исключительно за колбасу, когда там нечего будет жрать, россияне опять выйдут за колбасу. А никакой «революции достоинства» там в ближайшее время не намечается совершенно точно», – заявил Бабченко.

Ранее «ПолитНавигатор» писал, что бывшие российские либеральные журналисты, перебравшиеся на Украину, с потрохами продались штабу коррумпированного и растерявшего популярность Петра Порошенко.