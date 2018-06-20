20.06.2018, Киев, Максим Карпенко

2 958 просмотров

Побитые на гей-параде нацисты решили отыграться на футболе

Радикалы из неонацистской группировки С14 устроили «инспекцию» баров Чернигова с целью выявить те, где вчера транслировалась игра сборной России по футболу.

Об этом говорится в блоге группировки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Боевики порадовались, что ряд заведений выключили телевизоры, а остальные недолго сопротивлялись.

«Состоялась общественная инспекция заведений Чернигова, в которых транслируют чемпионат мира по футболу. Практически все владельцы ресторанных заведений отнеслись с пониманием к воззванию С14 не транслировать игру сборной России… Пришлось недолго убеждать владельцев «Палитры» и долго общаться по этому поводу с администрацией «Прохлады». Уже перед самым началом игры ватный канал «Интер» переключили, а владелец отнесся с пониманием и проявил солидарность”, – пишут нацисты.

“Напоминаем тем, кто вне политики: в стране 4 года длится затяжная кровопролитная война с извечным и коварным врагом – Московией. Чемпионат мира по футболу легитимизует кремлевского карлика в глазах мирового сообщества. Стоит ли напоминать после какого мирового события в Украине аннексировали Крым? Смотря футбольчик, вспомните о тысячах наших земляков, которые потеряли дом и десятки тысяч семей, потерявших своих кормильцев. Мы благодарны всем, кто это понимает и обязательно запомним тех, кому не доходит», – говорится в сообщении.

Примечательно, что на проходившем на днях в Киеве гей-параде сотрудники полиции жестко пресекли попытку С14 воспрепятствовать проведению мероприятия, что вызвало истерику националистов в украинском парламенте.