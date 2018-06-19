19.06.2018, Киев

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В Раде пригрозили вторым Майданом за избиение нациков на гей-параде

Украинскую нацполицию ждёт расправа за избиение молодых радикалов, якобы вышедших на мирный митинг против гей-парада в Киеве.

Об этом на брифинге в Верховной Раде заявили народные депутаты Андрей Ильенко и Оксана Корчинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Происходившее в воскресенье в Киеве – беспрецедентное явление. Я лично, как киевлянин, такого уровня произвола не помню со времен Януковича. Перекрыты все станции метро, перекрыт весь центр Киева. Абсолютно немотивированное жестокое избиение людей просто за их гражданскую позицию в защиту традиционных ценностей. Не было ни одной силовой провокации с их стороны, это было абсолютно немотивированный полицейский произвол. И за это должно быть наказание тех людей, которые отдавали преступные приказы», – сказал представитель ВО «Свобода» Андрей Ильенко.

В свою очередь депутат от «Радикальной партии» Оксана Корчинская обратилась к руководству МВД и лично к начальнику управления патрульной полиции Киева Юрию Зозуле, обвинив его в репрессиях против молодёжи, и пригрозив народной местью, приведя в пример расправу над милицией после Майдана.

По ее словам, участники акции, представлявшие христианскую молодежь разных конфессий, лишь находились в парке, но в итоге были избиты полицей и попали в больницу.

«Я сейчас обращаюсь к министру Авакову, к главе Национальной полиции Князеву и к тому человеку, который по нашей информации, взял на себя ответственность за это избиение – к господину Зозуле. У меня к нему просьба, чтобы с сегодняшнего дня он официально носил на себе признак гомосексуалистов и секс-меньшинств – радугу. Чтобы мы понимали, почему он так обошёлся с гражданами Украины, в первую очередь, с идеалистической христианской молодёжью, которая у нас сейчас находится.

По какому праву он позволил себе защищать извращенцев, которые выглядели позорно. И это явление во время войны? Большинство христиан, патриотов и добровольцев нашей страны не могут не осуждать это явление. Почему здоровая, идеалистическая, христианская молодёжь была так встречена Национальной полицией?», – возмутилась Коричнская.

По ее словам, именно так начинался Майдан.

После взял слово пострадавший от рук киевской полиции бритоголовый представитель «христианской молодёжи», рассказавший о том, что полиция без причины начала их жестоко избивать.

«Добрый день, меня зовут Руслан, я участник организации «Карпатская Сечь». Я пришёл на мирную акцию против гей-парада. С нашей стороны не было ничего криминального, мы не прятали лица и спокойно стояли, не совершая никаких провокаций. Мы вышли на улицу, стали на переходе, и около шести часов утра нас просто окружили и начали избивать. Начали сбивать с ног, били дубинками, применяли слезоточивый газ. Я ничего не видел и не знал, где я вообще. Когда я потерял кроссовок, меня сбили с ног, и я услышал сбоку, как сотрудникам дали приказ бить по ноге, на которой нет кроссовка», – рассказал молодой человек.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщил о том, в Раде устроили скандал вокруг посла США, лично принимавшей участие в киевском гей-параде.