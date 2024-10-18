Побоище в Черкассах было благословлено офисом Зеленского

Максим Столяров.  
18.10.2024 15:55
  (Мск) , Москва
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Дзен, Религия, Украина, Церковь


Произошедшее в черкасском храме побоище было организовано высшим руководством Украины, которое этим скандалом пыталось отвлечь население от коррупции и поражений на фронте. Об этом в эфире интернет-блога «Apasov» сказал экс-депутат Верховной рады, в прошлом боевик «АТО» Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тому, что произошло в Черкассах, аплодировал один человек. Его имя Владимир Путин. Сидел весь Кремль и аплодировал. Хохлы один другому чубы выдирают! Скоро душить друг друга начнут, кто православнее и кто правильнее. А они там радуются. Зачем нам внешний враг, если у нас внутренний допускает до такого противостояния? Более того, разделяют уже не только по вопросу языковому, религиозному, а по вопросу кто где живет, кто воюет, кто не воюет. Делят, дробят, дробят и делят. А в это время за спинами делают гешефт.

Мне интересно, по состоянию на сегодняшнее утро, один вопрос – что вчера такого продали, украли, что прикрывали вот этим всем шумом? Мы скоро узнаем. Подобные вещи делают, чтобы отвлечь внимание людей. Переключить внимание людей. Посмотри, что происходит в Курской области. Там катастрофа». – сказал Мосийчук.

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Произошедшее в черкасском храме побоище было организовано высшим руководством Украины, которое этим скандалом пыталось...
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«Без решения с Банковой ничего бы не произошло. Пришла бы полиция, надела наручники одними-другими. Всё. Нет, это было благословлено. Более того, за этим со стороны наблюдали, в это не вмешивались. Вопрос в том, есть власть в стране или нет? Есть закон в стране или нет? Вот данные события показали, что нет. И каждый может прийти, взять кирпич, палку, что угодно и пойти штурмовать храм, магазин, органы власти, еще что-то, еще что-то и тому подобное», – добавил экс-депутат.

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