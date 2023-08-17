Побольше таких кадров: Минобороны показало видео подрыва эшелона с боеприпасами для ВСУ

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На станции Межевая в Днепропетровской области ракетным ударом в районе разгрузки уничтожен воинский эшелон с боеприпасами для ВСУ.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ, обнародовав видеодоказательства успешной атаки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Удары по железнодорожным составам с боеприпасами и техникой (а еще лучше – по локомотивным депо) нужно наносить регулярно. В условиях, когда противник бросил в бой резервные бригады, крайне важно оставить его без снабжения. Наступление ежедневно съедает массу снарядов и топлива, каждый уничтоженный эшелон снижает шансы ВСУ на успех. Логистика – главная болевая точка украинской армии, на нее и надо давить», – комментирует военкор Александр Коц.

Военкор Герман Куликовский добавляет:

«В данном случае хочется в очередной раз порадоваться за работу нашей разведки, что очень вовремя вскрыла разгрузку БК. Что по количеству уничтоженного: на видео мы видим 3 вагона, а это значит, что если там были 152/155 мм артиллерийские снаряды, то при стандартной загрузке в укупорке, в каждый вагон влезает 400 таких боеприпасов. Если там были РСы для Града, то чуть меньше, 360. Результат, особенно учитывая снарядный голод, отличный», – считает военкор.

А вот доктору политических наук Игорю Скурлатову показанного недостаточно.

«Когда мы увидим взрывы зданий на Банковой и Крещатике в нашем Киеве с толпами, обуянных страхом, зомби-хохлов, убегающих в Польшу?» – требует политолог.