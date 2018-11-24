Почаевскую лавру обвинили в пособничестве контрреволюции

24.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Пытаясь лишить УПЦ права пользования Почаевской лаврой, украинская власть пользуется методами столетней давности.

Об этом говорится в обращении братии, опубликованном на официальном сайте Лавры, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Риторика власти за 100 лет не поменялась: насельники Лавры остаются для них «пособниками контрреволюции». Используя подконтрольные средства массовой информации, действующая власть с каждым днем все больше и больше насаждает это мнение нашему украинскому народу… Стоит отметить, что с 2000 года это уже третья попытка превратить святыню в музей», – говорится в тексте обращения.

В УПЦ также отмечают, что лишив церковь права пользования Успенским собором, Троицким собором, Монастырскими кельями, Колокольней, Архиерейским домом и Святыми вратами, украинская власть выбрасывает на улицу 200 монахов и 50 послушников, проживающих в Лавре.

Как сообщал «ПолитНавигатор», ранее Минюст Украины сообщил о признании незаконным заключенного в 2003 году договора о передаче в бесплатное пользование УПЦ МП монастырских корпусов, соборов и лаврских келий.