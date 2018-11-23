Власти Украины начали забирать главные святыни Русской Церкви

23.11.2018, Киев, Максим Карпенко

Одна из главных святынь Русской Церкви – Почаевская Лавра – форпост Православия на Западной Украине – вскоре может быть потеряна для УПЦ Московского Патриархата.

Минюст Украины сегодня сообщил о признании незаконным заключенного в 2003 году договора о передаче в бесплатное пользование УПЦ МП монастырских корпусов, соборов и лаврских келий.

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Этот договор заключался на 49 лет – до 2052 года незадолго до «оранжевой революции» – первого Майдана. Тогдашний премьер Виктор Янукович рассчитывал заручиться голосами православных. Почаевская Лавра не была единственной – УПЦ МП незадолго до выборов получила, например, и Владимирский собор в Херсонесе.

Сегодняшнее решение по расторжению договора с УПЦ МП было принято по итогам рассмотрения в Минюсте жалобы местного историко-культурного заповедника. Юрист организации нашел зацепку – украинское законодательство не позволяет передавать в бесплатное пользование имущество на срок более 1 года – то есть, такое соглашение должно ежегодно перезаключаться.

Таким образом, ситуация вокруг Почаевской Лавры может стать прецедентом для постепенного выдавливания УПЦ МП из других святынь с целью их передачи создаваемой под кураторством США и их марионетками – Патриархом Варфоломеем и президентом Петром Порошенко «единой поместной украинской церкви».

Как известно, ранее власти Украины уже приняли решение о передаче новой раскольнической структуре знаменитой Андреевской церкви в центре Киева, построенной российскими царями.

В самой главной святыне – Киево-Печерской Лавре – часть храмов и сейчас принадлежит не Церкв, а заповеднику, так что Порошенко может уже сегодня отдать верхний монастырь раскольникам, а затем постепенно вытеснить УПЦ МП из остальной части Лавры.

Взрывоопасность ситуации в результате нагнетаемой в СМИ ненависти к УПЦ МП признает даже сочувствующий националистам экс-пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский.

«Сейчас создается поле ненависти. Когда достаточно искры, и кто-то пойдет на штурм монастырей, кто-то будет бить монахинь. И начнется война. Это – разводка. Не покупайтесь. Нам здесь жить. Всем нам. Бок о бок. Глупо ненавидеть», – написал Речинский в своем блоге.