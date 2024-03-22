Почему эвакуация не как в Херсоне? – жители Белгородской области пишут губернатору

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Власти Грайворонского округа Белгородской области призвали жителей приграничных территорий временно покинуть дома из-за напряженной ситуации с украинскими обстрелами. Ранее из приграничных районов было эвакуировано 9000 детей.

Многие белгородцы и сами готовы уехать, но сталкиваются с проблемами. О них граждане пишут на страницу ВКонтакте губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова. В целом жалобы посвящены высоким ценам на билеты, отсутствие материальной помощи для покупки или аренды жилья (как, например, это было для жителей Херсонской области), непонятную ситуацию с работой и необходимостью выплаты кредитов. Поскольку в СМИ это широко не освещается, корреспондент «ПолитНавигатора» выбрал несколько характерных обращений к губернатору, дающих понять, что волнует россиян, оказавшихся в зоне украинских террористических обстрелов.

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«Мы бежим от обстрелов, которые у нас постоянно, и с каждым днем становятся все интенсивней, нервы уже на пределе, сердце уже не выдерживает все это. Почему на федеральном уровне нет никакой поддержки, хотя бы компенсации за билеты, ведь нам приходится уезжать, чтобы спасти жизни детей», – написала Ольга Волина.

Екатерина Селезнева уточнила суть проблемы.

«Решили уехать с ребенком в Москву к родственникам, билет на 21.03.2024г. стоит 4300 плацкарт верхняя полка, это вообще как? РЖД, откуда такие цены на билеты?» – возмущается она.

«Можно ли сделать запрос в РЖД, чтобы сделали дополнительные БЕСПЛАТНЫЕ вагоны для тех, кто хочет уехать от обстрелов? Люди вынуждены за свой счёт покупать билеты, но сложно купить нужный билет», – предлагает Лилия Белая.

Другие белгородцы призывают не ограничиваться помощью с проездом, а обеспечить еще и бесплатное проживание в других регионах. Они с обидой напоминают об опыте эвакуации жителей Херсонской области.

«Думаю, государство не обеднеет, если начнет оплачивать хотя бы проживание… Область вся под обстрелом», – сетует Наталья Лето.

«Уважаемый Вячеслав Владимирович. Решите, пожалуйста, вопрос сертификатов на жилье жителям Белгорода, Шебекино, Грайворона. Многие хотят уехать от этого ужаса. Ведь раннее и выдавали жителям Херсона», – предлагает Инна Светлова.

«Власти, дайте жителям Белгорода жилищные сертификаты по аналогии с херсонскими, раз не можете обеспечить безопасность. Отмените платежи за ЖКХ. Оплатите найм жилья тем, кто вынуждено уехал», – поддерживает ее Виталий Иванов.

Вспомнили белгородцы и о других льготах, которые предоставлялись жителям новых регионов, например, о бесплатном зачислении в университеты Москвы и Санкт-Петербурга.

Многие жители региона поднимают вопрос о временном освобождении от кредитов, аренды, коммунальных платежей и налогов. Из-за обстрелов многие перестали работать, и людям нечем платить.

«Вячеслав Владимирович, как жить под обстрелами? был прилёт на работу. Распустили, не работаем, сидим как мышки дома в коридоре. За коммуналку платить нечем. Налоги оплачивать нечем! Расскажите простому человеку, как дальше жить? На какие деньги можно выжить без работы?», – пишет Нина Антонова.

«Почему жителям Белгорода и районам не введут каких-либо льгот или не снизят платежи. Люди уезжают, оставляют дома и работы. А ипотеки, кредиты, коммунальные платежи, аренду, налоги и т.д. никто не снижает, и нет никаких отсрочек. Почему для нас всех нет снисхождения», – просит Ирина Ковалева.

«Здравствуйте! Вячеслав Владимирович! Пожалуйста, помогите решить вопрос с кредитами в Сбербанке для беженцев из Грайворона. Людям нечем платить! Потому как остались без работы, дома и малой родины! Помогите получить кредитные каникулы, пока люди не встанут на ноги!» – пишет Анастасия Смирнова, сопровождая едва ли не каждое слово стиком SOS.

Известный российский предприниматель Ольга Ускова пишет в своем тг-канале, что россияне должны помочь белгородским детишкам, которых сейчас эвакуируют из региона. Им потребуется участие волонтерских команд психологов, педагогов, аниматоров, поскольку «многие ребята в сильном стрессе после обстрелов: панические атаки, энурез и т.п.».

Также, по ее мнению помощь федерального уровня потребуется белгородскому бизнесу, «иначе город умрет». Горожане, которые решили переехать, считает Ускова, должны иметь возможность пользоваться сервисом по трудоустройству в стране, а те, кто временно переехал до стабилизации ситуации, должны вернуться в неразграбленные дома. Сейчас в регионе работают соответствующие дружины обороны.

«Белгород сейчас несёт героическую вахту. Вместо того, чтобы ее замалчивать, наоборот нужно подсвечивать по всей стране и те подвиги, который там происходят. Портреты героических детишек Белогорья должны висеть в классах по всем школам. Погибшие герои теробороны должны смотреть на нас с муралов по стране. Опыт теробороны города должен разбираться и приниматься в муниципалитетах всех городов . СВО может шагнуть в ЛЮБОЙ ГОРОД РОССИИ. Белгород отрабатывает собой практику новой войны. Его опыт должен быть срочно учтен по всей стране. Поймите, как только начинается поставка ракет большей дальности, то бандиты ВСУ начнут также тревожить даже Зауралье», – написала Ускова.