Сбербанку и МТС хотят дать приказ идти в Крым

04.12.2018, Москва, Максим Карпенко

Крупные российские компании, включая банковский сектор и связь, не работают в Крыму потому, что получили на это разрешение еще в 2014 году.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил российский политолог Сергей Марков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Первоначально была дана команда всем работать в Крыму, кроме нескольких компаний. Им было дано разрешение, поскольку они попросили такое разрешение, потому что для них очень важно было участие в IPO на западных биржах. Это банки и компании типа МТС и так далее. Сейчас такое разрешение им надо признать ошибкой, поскольку никаких особенных ресурсов они на это IPO не получили, санкции в отношении этих компаний продолжаются, по всей видимости, в ближайшее время они примут более решительный характер. Думаю, в этих условиях данное еще в 14-м году разрешение не работать там нужно отозвать”, – полагает Марков.

Он также уточнил, что, по сути, “придется “дать приказ”.

Ранее депутат российского парламента Леонид Калашников заявил, что Центробанк России должен заставить крупнейшие банки страны, контрольный пакет акций которых принадлежит государству, открывать свои отделения в Крыму.