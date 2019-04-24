Почему молчит Москва?

24.04.2019

Москва еще не выработала новую модель отношений с Украиной, где на выборах президента победил Владимир Зеленский.

Об этом пишет «Коммерсант», напоминая, что, выступая 18 марта в Крыму, резидент РФ Владимир Путин заявил, что «русский и украинский народы никогда не ссорились», а проблемы есть «только с сегодняшним руководством Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу».

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«Но вот «сегодняшнее руководство» пакует чемоданы, а украинский народ свой выбор сделал. Так будем все-таки варить кашу с новым руководством Украины? «Судя по всему, возникшая пауза отражает нерешенность этого главного вопроса. Жизнеспособность прежней конфронтационной модели отношений с Украиной с отшлифованными формулировками и привычными клише в адрес «режима Порошенко» — той самой модели, к которой в Москве привыкли многие, уже не столь очевидна.

А новая модель, обозначающая, чего же мы реально хотим от Украины и ее президента, учитывая его окно возможностей, судя по всему, еще не выработана», – полагает издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему пока преждевременно говорить о поздравлениях российского президента Владимира Путина в адрес победителя украинских выборов Владимира Зеленского.