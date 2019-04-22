Путин не спешит признавать легитимность Зеленского

22.04.2019

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что пока преждевременно говорить о поздравлениях российского президента Владимира Путина в адрес победителя украинских выборов Владимира Зеленского.

Об этом Песков заявил в Москве, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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«Пока преждевременно говорить о поздравления Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместно работать. Судить можно будет только по конкретным делам. В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более что этот выбор весьма очевиден. Вместе с тем легитимность выборов в целом была поставлена под вопрос, когда не было предоставлено возможности голосовать 3 млн граждан Украины, которые проживают в России», – сказал Песков.

Также «ПолитНавигатор», рассказывал, как отреагировал на победу Зеленского российский премьер Дмитрий Медведев.