Почему на Украине невозможен пророссийский президент

30.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Киевская власть за последние годы добилась того, что ни один пророссийски настроенный политик не сможет стать президентом Украины.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил российский политолог Дмитрий Некрасов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Кандидат, который победит на Украине, безусловно, будет не пророссийским. Такое сейчас, после всего, что произошло за несколько лет, абсолютно невозможно», – отметил Некрасов.

В свою очередь московский политолог Сергей Марков объяснил, что пророссийский президент Украины невозможен потому, что никаких демократических выборов в стране не будет, а США просто назначат свою марионетку.

«Не ведитесь на пропаганду, которую вам несут, на всякую туфту про электоральные поля и так далее. Никаких электоральных полей. Президент Украины будет назначен Вашингтоном, с некоторым учётом рейтингов. Они вам проводят чушь о том, что на Украине якобы честные конкурентные выборы, демократия и так далее. Там внешнее управление! При внешнем управлении в колонии президент назначается внешним центром управления. Естественно, американцы не сумасшедшие, они не назначат пророссийского кандидата», – сказал Марков.

Также он подчеркнул, что нынешний президент Украины Пётр Порошенко рассчитывает на помощь Запада в фальсификации результатов выборов.

«Что касается стратегии: вы что, думаете, что Порошенко идиот? Среди миллиардеров идиотов нет. Преступники есть, воры есть, а идиотов нет. Он прекрасно знает, что у него не просто маленький рейтинг – его ненавидят лютой ненавистью 90 процентов. Если в этом зале, где он проводил свой съезд, минут на 15 выключить свет и оставить его без охраны – не факт, что он уйдёт оттуда живым.

Поэтому Порошенко делает ставку не на абстрактные электоральные поля, а на фальсификацию выборов. И чтобы на эту фальсификацию американцы и Евросоюз закрыли глаза», – резюмировал политолог.