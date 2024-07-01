Почему не меняют? Православный журналист Дмитрий Скворцов томится в застенках СБУ

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Православный журналист Дмитрий Скворцов, схваченный СБУ в Киеве за отстаивание единства Русской Церкви, томится второй год в застенках укро-гестапо – в то время как Украина получает по обмену «пачки» отморозков-диверсантов, Россия не ставит вопрос об освобождении простых граждан, пострадавших за борьбу против бандеровщины.

«Дмитрий Скворцов – исповедник Православия – бескомпромиссный обличитель украинских автокефалии и сепаратизма. Дмитрий Скворцов – доказательством того, что православный русский Киев не сломлен. Для бандеровцев Скворцов опасен как интеллектуальный лидер, с цифрами и фактами раскрывающий фальшь правящей на Украине идеологии. Они его никогда не согласятся выпустить и прекратить мучения. Освобождение Дмитрия Скворцова должно стать важнейшей государственной задачей России», – заявил «ПолитНавигатору» эксперт Института стран СНГ Кирилл Фролов.

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Следящая за судебным процессом Скворцова киевский православный блогер Мирослава Бердник сообщает, что накануне украинский суд уже в десятый раз отклонил протест политзаключенного на свой арест.

Всё выглядит так, что по согласованию с гестаповцами судья Соломенского суда Киева по фамилии Криворот затягивает рассмотрение протестов, саботируя передачу в апелляцию необходимых документов.

Криворот при этом панически боится смелых выступлений Скворцова в суде, в ходе которых он разбивает аргументы бандеровцев. Криворот постоянно перебивает выступления обвиняемого журналиста, лишая его возможности полноценно осуществлять защиту.

«За полтора года суд так и не приступил к рассмотрению дела Скворцова по сути (очевидно, понимая, что это сразу с позором начнет рассыпаться). Среди доброго десятка решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о недопустимости тюремного содержания лиц, чья вина еще не доказана, Криворот выискивает лишь один пункт одного из них – вступающий в противоречие с презумпцией невиновности. Это свидетельствует об избирательном подходе судьи при применении правовых позиций ЕСПЧ», – указывает Бердник.