Почему не стоит верить в разрыв Лукашенко со старшим сыном

04.03.2021, Москва, Елена Острякова

Старший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктор будет обеспечивать безопасность отца в случае «дворцового переворота» или «внешнего вторжения».

Об этом на своем youtube-канале заявил проживающий в Киеве и сочувствующий белорусской оппозиции политолог из Минска Игорь Тышкевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он считает, что не стоит придавать особого значения тому факту, что Виктор Лукашенко был избран президентом белорусского олимпийского комитета и перестал быть помощником президента по национальной безопасности.

Самое главное, считает Тышкевич, что Виктор Лукашенко остается руководителем межведомственного совета специальных подразделений.

«При любой трансформации Белоруссии, если она будет сопровождаться определенными силовыми проявлениями, нужно учитывать, как будет вести себя эта структура. Будет ли она дееспособна. В случае внешнего вмешательства такая структура нужна, потому что это быстрое реагирование на вызовы.

При любой смене власти важно, кто контролирует эту структуру. Если предположить условия дворцового переворота, в окружении Лукашенко есть несколько групп. Любая из них будет контачить с межведомственным советом», – сказал Тышкевич.

По его мнению, именно межведомственный совет «создает русским проблемы» в установлении контроля над силовыми структурами Белоруссии.

Межведомственный совет объединяет спецназы КГБ, МВД и погранслужбы. Последний – отдельная служба активных мероприятий – имеет право вести диверсионно-разведывательную деятельность на территории сопредельных государств в мирное время.

По мнению Тышкевича, если бы у Украины существовала подобная структура (бригада элитного спецназа) в 2014 году Игорь Стрелков не смог бы захватить Славянск, и война на Донбассе не началась бы.

На этой неделе Александр Лукашенко присвоил старшему сыну звание генерал-майора.