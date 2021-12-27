Почему офис Зеленского предпочел не хамить в ответ на слова Кадырова

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Новости Украины

В Киеве с опаской восприняли слова главы Чечни Рамзана Кадырова – об этом свидетельствует отсутствие традиционной хамской реакции со стороны украинской власти сигналы из РФ.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Армен Гаспарян.

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«Не понимаю, почему кого-то удивили слова Кадырова. Он многократно доказывал свою верность российской государственности. И в отношении ситуации на Украине он исходит, прежде всего, из политической составляющей для России. Собственно, его слова, что «целостность, безопасность государства и нашего народа важнее всего», не имеют какого-то иного толкования. Не думаю, что в Киеве посчитают это шуткой. Именно поэтому нет привычного в таких случаях хамства из Киева в ответ на слова Кадырова», – заявил Гаспарян.

Киевский юрист Татьяна Монтян объяснила, почему слова Кадырова реально обеспокоили украинских националистов.

«Тут многие диванные эксперты рассуждают, что делать с Украиной если ее захватить, — куча бандеровцев и нациков, которые ненавидят русских и будут строить всякие козни. Так вот могу вам со всей ответственностью заявить, что Кадыров — идеальный экзорцист для кастрюль и бандеровцев. Дебандеризация и денацизация Западной Украины была бы ним проведена в чрезвычайно короткие сроки. Ну и, конечно же, в его пользу нужно отнести тот факт, что он не москаль, и не коммунист, которых на Западной Украине долгие годы с подачи коллективного Запада демонизировали и делали главными врагами. В пользу Кадырова и чеченцев также говорит еще и то, что они, как и галичане, тоже уроженцы гор и ориентируются в такой местности с завязанными глазами. Так что устраивать всякие схроны и партизанить в горах при Кадырове не вышло бы даже у особо рьяных нациков, несмотря ни на какую помощь из США. В общем, со всех сторон прекрасная кандидатура – как для ведения переговоров с Зельцем, так и для реализации достигнутых договоренностей», – язвительно комментирует Монтян.

А одесский журналист Юрий Ткачев указывает, что украинским националистам нечего пенять на слова Кадырова о присоединении Украины к Чечне – ведь еще недавно в Верховной раде открыто покушались на Кубань.

«У вышиванок знатно бомбит от слов Кадырова о том, что надо бы присоединить Украину к России. Но если напомнить им про Гончаренко, который призывает отбить и присоединить к Украине российскую Кубань, они вам скажут, что это другое. И знаете что? Я тут даже с ними в принципе-то соглашусь. Совсем другое, реально. Где Кадыров и где Гончаренко? Да и шире: когда такие вещи говорит украинский политик, россияне ржут. Когда такое говорит российский – политические украинцы бегут стирать шаровары. Украина не Россия, как говорится», – комментирует Ткачев.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров заявил, что считает ошибкой отказ от взятия Киева в 2014-м году. По его словам, Россия может присоединить к себе всю Украину в случае дальнейшего продолжения антироссийской политики официального Киева.