Почему «Партия мира» наберет больше, а Зеленский в образе «Порошенко лайт» теряет голоса

27.06.2019, Киев, Александр Коротков

Избиратели Юго-Востока разочаровываются в новом президенте – вопреки ожиданиям, Владимир Зеленский не предпринимает шагов по прекращению конфликта в Донбассе, взяв на вооружение риторику Петра Порошенко.

Социологи фиксируют – рейтинг партии «Слуга народа» начинает падать. Напротив, укрепляются позиции единственной политсилы среди фаворитов предвыборной гонки, которую можно считать «партией мира» – «Оппозиционная платформа – За жизнь». К дню голосования партия может существенно улучшить свой результат, выгодно отличаясь от остальных проектов майданного разлива.

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С 20 по 24 июня социологическая группа «Рейтинг» проводила опрос среди 2000 граждан Украины, имеющих право голоса, методом личного интервью, с целью выяснить настроения населения накануне парламентских выборов.

Итак, если бы парламентские выборы проводились в ближайшие выходные, то в Верховную Раду IX созыва смогли пройти партии «Слуга народа» (поддерживают 45,3%), «Оппозиционная платформа – За жизнь» (12,4%), «Голос» Вакарчука (8,4%), «Европейская солидарность» Порошенко (7,2%), а также «Батькивщина» (7%).

Свежий опрос демонстрирует потерю интереса избирателей к партии Зеленского «Слуга народа», вылившуюся в отток голосов, и третье место партии Вакарчука, обогнавшего бывший блок Порошенко.

Зеленский – это тот же Порошенко, только на 15 лет моложе

Падение симпатий к «слугам народа» вполне объяснима: люди голосовали не за Зеленского, а против Порошенко. Как только Петро очистил президентское кресло, то и «скрипач не нужен – сходи за песочком, родной».

Кроме того, заметный ущерб имиджу партии власти был нанесён съездом, определившим предвыборный список кандидатов в нардепы. Из наиболее скандальных следует упомянуть «псов Авакова», «верных саакашистов», бизнес-партнёров Порошенко, ряд фигур, замешанных в коррупционных скандалах, а также примелькавшихся деятелей, сменивших не одну и не две партии за политическую карьеру.

Не обошлось и без разоблачений в торговле мандатами: некоторые из отвергнутых кандидатов утверждали, что руководство «Слуги народа» требовало от них взятку в $300 тыс. за включение в партийные списки и $2 млн. за гарантированное попадание в депутатское кресло.

С учётом того, что большинство граждан Украины хотят мира и выступают за переговоры с непризнанными республиками Донбасса, позиция Зеленского и его окружения всё больше расходится с предвыборными обещаниями, обманывая ожидания своих избирателей.

Так, весьма двойственно выглядит заявление Зеленского соблюдать Минские соглашения, но при этом не идти на прямые переговоры с руководством республик (п. 12), а также отказать в амнистии участникам военного конфликта (п. 5), что явно противоречит обязательствам Украины.

Впрочем, если пройтись по всем пунктам Минских соглашений, то сразу видно, что Зеленский и его команда даже не приступали к их выполнению.

В частности, грубейшим образом нарушается п. 1 – прекращение огня. Обещанного мира нет. Наоборот, с избранием Зеленского на должность президента Украины, наблюдается усиление обстрелов и эскалация напряжённости вдоль всей линии разграничения.

Какие у Зеленского есть собственные идеи по установлению мира в Донбассе? Есть, и, прямо скажем, не богатые. Предлагается извлечь из нафталина почивший в бозе, никем не ратифицированный Будапештский меморандум, чтобы начинать плясать от него. Затем, пропихивается идейка расширения «нормандского формата» за счет включения представителей США и Великобритании, как будто введение новых участников вернёт украинскую «партию войны» в мирное русло.

Спрашивается: почему участие спецпредставителя Госдепа США Курта Волкера не сдвинуло мирный процесс с мёртвой точки за последние три года? И вообще, к чему приглашать на мирные переговоры представителей государств, напрямую заинтересованных в создании и поддержке очагов напряжённости внутри Европы? От большого ума и миролюбия?

Напрашивается вывод: Зеленский – тот же Порошенко, только на 15 лет моложе, на два пуда легче – и пиджак не заправлен в мятые штаны.

Паноптикум бывших

С «Европейской солидарностью», в девичестве «Блок Петра Порошенко», никакой неопределённости не возникает. Это клуб циничных деляг от политики, сторонников «евроатлантического выбора», поборников «войны до победного конца».

Низкий рейтинг партии даже среди турбопатриотов обусловлен и проигрышем Порошенко на президентских выборах, и скандалами, которые преследуют экс-президента. Например, широко разрекламированный «томос» уже рассорил руководство ПЦУ, и Филарет с Епифанием грызут друг друга как самые настоящие «заклятые друзья».

Беглого взгляда на список 50 кандидатов в нардепы от партии «Европейский выбор» достаточно, чтобы узреть «знакомые всё лица» шароварных «ястребов». Помимо самого Порошенко, в нём присутствуют такие одиозные горлопаны и любители бряцать оружием с безопасного расстояния за хорошую зарплату, как: Парубий Андрей, Геращенко Ирина, Джемилев Мустафа, Чийгоз Ахтем, Луценко Ирина, Сюмар Виктория, Арьев Владимир, Вятрович Владимир, Черновол Татьяна, Левус Андрей, Бирюков Юрий, а также один из авторов «нового украинского экономического чуда», Кубив Степан.

«Голос» войны

Партия «Голос» Вакарчука. Этих тоже нельзя отнести к «голубям мира». Проект явно направлен на электорат Западной Украины и, как утверждают, полностью финансируется американцами.

Свидетельством тому является заметное количество грантоедов – «громадських активистов-антикоррупционеров» в его партийном списке: Александра Устинова, Олег Макаров, Ярослав Юрчишин, Андрей Осадчук. Довольно колоритно смотрятся в списке «продвинутых политиков» бывшие советники и помощники руководителей из окружения Порошенко – Ярослав Железняк – бывший член Стратегической группы советников поддержки реформ Кабмина, Соломия Бобровская – экс-заместитель губернатора Одесской области Саакашвили, Ольга Стефанишин – экс-заместитель «доктор Смерть» Ульяны Супрун.

Всё, что надо знать об отношении Вакарчука и его партии о Донбассе, он заявил в недавнем интервью изданию «Левый берег»:

«Услышать людей, которые живут за линией разграничения, надо, но политических вещей (особый статус Донбасса), которые бы не просто взорвали независимость Украины, а разорвали бы страну на части, мы не допустим».

В том же интервью Вакарчук выступает против амнистии людей, воевавших на стороне непризнанных республик, а также считает, что выборы на неподконтрольных Киеву территориях должны пройти только после установления контроля над границей Украины, какой она была до мая 2014 года.

Вакарчук и его «Голос» открыто выступают против Минских соглашений – то есть, за возобновление войны на Донбассе, солидаризируясь по столь принципиальному вопросу с партией Порошенко и национал-экстремистами. Кто бы сомневался…

Много шума ни о чем

Партия «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Позицию Мамки (а партия «Батькивщина» – это театр одного актёра) в отношении войны в Донбассе иначе как полным бредом не назовёшь. Во всяком случае, какой-то чёткой позиции у Тимошенко нет, и всё, что она говорит, сводится к какому-то унылому троцкизму «ни мира, ни войны».

С одной стороны, Тимошенко отдаёт должное Минским соглашениям, «не позволяющим конфликту разгореться в полномасштабную войну», с другой – вброс в СМИ фейков о «переговорах Порошенко с руководством непризнанных республик» и апелляция к макулатурному Будапештскому меморандуму, как к палочке-выручалочке, что сближает позиции «Кыцюли» с Зеленским.

Наконец, недавнее сообщение о возвращении российской делегации в ПАСЕ, Тимошенко восприняла болезненно, назвав событие почему-то «фактическим концом нормандского формата».

В общем, ждать мира от политической деятельницы с такой вот кашей в голове можно хоть до второго пришествия. Пока Тимошенко не будет избрана президентом (или назначена хотя бы премьер-министром) Украины, она будет в оппозиции к действующей власти, но при этом продолжит по-своему поддерживать наиболее гнусные её действия, находящие одобрение у её записного электората.

Единственная «партия мира»

Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» показывает устойчивый рост популярности. Сейчас политсила находится на втором месте с 12,4%.

Социология свидетельствует, что самыми наболевшими проблемами населения являются война в Донбассе, низкие зарплаты и пенсии, рост коммунальных тарифов. Партия Медведчука демонстрирует, что способна решить по крайней мере две из них: установить мир и снизить тарифы на коммуналку.

«Оппозиционная платформа» сегодня выступает в качестве единственной значимой «партии мира», поскольку предлагает конкретный мирный план авторства Медведчука, основанный на Минских соглашениях. Это, в первую очередь, прямой диалог Киева с Донецком – Луганском и Москвой о предоставлении широкой автономии Донбассу.

Мирный план официально поддержали и руководство ЛДНР, и Москва.

Как известно, из всех украинских политиков только Медведчуку удалось сделать что-то значительное в деле установления мира, добившись обмена для более чем 800 человек с обеих сторон.

Сам Медведчук в недавнем интервью Би-Би-Си сообщил, что он по собственной инициативе ведёт переговоры с Россией о новом этапе обмена военнопленных. И вот результат – главы непризнанных ДНР и ЛНР согласились по его просьбе передать Медведчуку в пятницу, 28 июня, 4 граждан Украины (трое военных и один гражданский), которые находились в плену на Донбассе.

В общем, если сравнить партийные программы, идущие на парламентские выборы, партия Медведчука и в самом деле выступает единственной «партией мира», поскольку другие политические группировки проповедуют дальнейшую военную эскалацию. Ну, или мир на призрачных условиях, что равнозначно войне или сохранению текущей ситуации на неопределённый срок в лучшем случае.

Следует отметить, что Медведчук и его партия критикуют Зеленского и его партию «Слуга народа» с конструктивных, а не склочных, как конкуренты, позиций, упирая на то, что правящие силы отказываются использовать единственные реальные возможности для установления мира, вместо этого занимаясь маниловщиной и бредятиной «заграница нам поможет» в стиле анекдотических заговорщиков из тайного общества «Меча и Орала».

Всё вместе это говорит о том, что, оставаясь на тех же позициях, «Слуга народа» и дальше будет терять симпатии избирателей, тогда как у ОПЗЖ за оставшийся месяц есть все возможности добавить голосов в свою копилку. Ведь даже худой мир намного лучше добротной войны…