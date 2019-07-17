Почему «партию Шария» нельзя воспринимать всерьёз

17.07.2019, Киев, Игорь Петров

«Партия Анатолия Шария» – это эффективный проект троллинга оппонентов накануне выборов в Верховную Раду, но никак не настоящая политическая сила.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил киевский политолог Владимир Воля.

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«Проект Шария – это троллинговый инструмент, а не партия. Никакой программы у Шария нет. Троллят судебную и политическую систему Украины, пытаются таким образом воздействовать на ту власть, которая сейчас уходит. Не думаю, что этот проект наберет популярность, достаточную для того, чтобы довести эту партию до парламента. Это формат стёба, только в контексте парламентских выборов», – сказал эксперт.

С коллегой согласен Павел Рудяков, руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива».

«У Шария не политическая партия, а политтехнологический проект. Шарий сам по себе яркий человек, и он мог «вытянуть» на этом какое-то количество голосов. Насколько это может вылиться в реальную поддержку на выборах, и может ли вообще это во что-либо вылиться – судить трудно.

Но, мне кажется, что и сам Шарий, и те люди, которые вокруг него кучковались, не были реально заинтересованы в том, чтобы этот проект стал настоящей политической партией. Что будет с ним после выборов, в новом политическом цикле – поживем-увидим», – рассуждает Рудяков.

Ранее политолог Михаил Погребинский заявлял, что проект Шария может финансироваться окружением олигарха Рината Ахметова, в частности, днепропетровским депутатом Александром Вилкулом.

Депутат парламента ДНР Мирослав Руденко предупредил, что, таким образом, будут распыляться голоса избирателей Юго-Востока Украины.

Сам Шарий отвергал эти сведения, утверждая, что они распространяются в интересах партии Виктора Медведчука.