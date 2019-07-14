«Партия Шария» оказалась фейком?

14.07.2019, Киев, Владимир Гладков

«Партия Шария» может оказаться пустышкой для «выпуска пара» и инструментом распыления голосов избирателей, недовольных тем, что новое руководство Украины пошло на сговор с представителями режима Петра Порошенко.

Такой вывод можно сделать из беседы видеоблогера Владимира Золкина, который на митинге записал беседу с Антониной Белоглазовой, занимающей верхнюю позицию в списке «Партии Шария».

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Белоглазова не смогла чётко назвать основные пункты партийной программы:

«Слушайте, это же всё формально, на самом деле, основные тезисы мы пишем на буклетах, «Мы будем догонять» (старую власть, – ред.), и это самое главное», – ответила она на вопрос об основных тезисах программы партии.

«Догонять кого?» – уточнил блогер.

«Догонять прошлую власть. Возобновлять дела. Либо возобновлять, либо начинать дела уголовные. Мы в этом плане необычная партия. Мы делаем акцент именно на том, чтобы депутаты – те, которые воровали, – чтобы они отвечали за это. Потому что у нас из-за этого все беды.

А потом, дальше, уже вот эти вот тезисы, программы, – это можно прийти, почитать и так далее.

Но, например, моя роль или роль всех членов нашей партии именно заключается в том, чтобы политики, которые врали и воровали, получили наказание.

Что ещё там? Догонять и контролировать.

Контроль нынешней власти, потому что тоже уже начинают шутить, либо ничего не делать. То есть, мы в основном об этом.

Мы же фишку, ударение, акцент делаем на том, что, какие бы там тезисы не были, кто-то за НАТО, кто-то против НАТО – не важно, вот у нас формально есть какой-то там общий текст, скажем, но мы делаем акцент», – сумбурно пыталась разъяснить Белоглазова.

На вопрос, что она вообще будет делать в Раде, девушка ответила, что сначала оценит «обстановочку».

«Сначала я посмотрю вообще обстановочку, потому что для меня это всё новое. Смотреть со стороны – это одно, а когда внутри это всё видишь, изнутри, это всё по-другому. Мне сначала нужно посмотреть, как оно всё работает, потому что у меня не было такого опыта, я посмотрю, и по ходу», – отметила кандидат в нардепы, обещающая «догонять» старых хитрых политиков.

«То есть, техники возбуждения уголовных дел ты для себя ещё не знаешь?» – переспросил её блогер.

«Ну, есть юристы, есть помощники, есть люди, у которых есть в этом опыт. Я буду с ними общаться, они будут консультировать, помогать мне, я же сама не могу всё, я не юрист, например, я много чего не знаю», – признала девушка.

«Просто, если не наказывать, если не догонять, то всё будет по-старому – всё», – резюмировала она с важным видом.

«Слушай, это прямо истина, которую раньше, наверное, никто не знал, но спасибо», – саркастично закончил интервью блогер.

Напомним, ранее депутат парламента ДНР Мирослав Руденко призвал избирателей Юго-Востока Украины настороженно относиться к проекту «партия Шария», чье финансирование связывают с окружением олигарха Рината Ахметова.