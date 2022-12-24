Почему Путин перенёс поездку на Урал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент РФ Владимир Путин провел совещание с руководителями организаций ОПК в Туле, а не в Екатеринбурге, как планировалось ранее. Возможно, это связано с тем, что в столице Урала по-прежнему доминируют нездоровые настроения, причем, зачастую среди местных элит.

На днях со здания Уральского государственного архитектурного университета был демонтирован плакат с символом спецоперации – буквой Z, выложенной Георгиевской лентой. В вузе объяснили это необходимостью установить «светодиодный экран высокой чёткости».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Монтаж проводится компанией «Фьючер Медиа», которая по итогам открытого электронного аукциона на аренду рекламного места стала победителем и подписала договор аренды», — сообщили в пресс-службе университета.

Вуз анонсировал конкурс на создание роликов «исторической, патриотической и иной общественно-значимой тематики», однако местные СМИ уверены, что на экране будут демонстрировать банальную коммерческую рекламу.

Замена баннера с Z явно не случайна. Первый скандал, связанный с этим, разгорелся еще в августе, когда либерально настроенные и не поддерживающие СВО студенты архитектурного университета выступили против буквы Z на фасаде здания вуза. Причем губернатор Свердловской области Евгения Куйвашев встал на их сторону. Этот случай так разозлил известного телеведущего Владимира Соловьева, что он назвал Екатеринбург «центром либеральной мерзоты».

Противники символа Z на архитектурном университете консультировались у известного уральского либерала Евгения Ройзмана. В протестах участвовал родной брат иноагента и экстремиста Леонида Волкова, замещающего сейчас в Вильнюсе блогера-уголовника Алексея Навального.

Евгений Волков основал вместе с активисткой Полиной Ивановой группу «Подельники», которая помогла раскрутить бузу студентов УрГАХУ против буквы Z. Позже выяснилось, что подведомственный мэрии музей истории Екатеринбурга структуры активно взаимодействует с «Подельниками» по украинскому вопросу.

Бывший директор музея Сергей Каменский не только выступил в соцсетях с «антивоенными» высказывании, но и остановил работу своего учреждения в знак протеста против СВО. Его подчиненные активно взаимодействовали с «Подельниками» через чат Фонда городских инициатив («Свои в городе»), на который выделялись федеральные гранты. Там они составляли «антивоенные» петиции и подписывали их.

Музей истории Екатеринбурга и раньше попадал в скандалы. Там проходили приёмы генконсула США, собирались леворадикальные кружки, пытались провести тренинг для журналистов на деньги антироссийского фонда Бёлля (ФРГ). Музеем организовывались «иммерсивные» спектакли прямо на могилах репрессированных («пляски на костях») — с участием несовершеннолетних.

В итоге всей этой славной деятельности Сергей Каменский просто уволился и уехал на Запад в октябре. На его место был назначен Игорь Пушкарев – бывший журналист издания Zнак. Считается, что назначение пролоббировала главный редактор этого СМИ Аксана Панова, которой приписывали теплые отношения и с упомянутым выше Ройзманом, и губернатором Куйвашевым. А мэр Екатеринбурга Алексей Орлов не посмел Пановой возражать. Более того, он отказался отстранять от должности Пушкарева, когда на того был составлен протокол по статье о дискредитации армии за пост в соцсетях.

Сам Орлов также попал в скандал, публично отказавшись украшать здание администрации буквами Z и V. Свое решение он объяснил тем, что «мэрия – памятник архитектуры», а тратить деньги из бюджета на Z и V «неуместно».

В начале декабря в Екатеринбурге прошли массовые поджоги частных автомобилей, на которых присутствовала Z-символика. Это не первый случай проукраинского экстремизма на Урале. В октябре в Нижнем Тагиле был задержан 59-летний мужчина, переехавший в 2014 году с Украины, который готовил поджог военкомата. В ноябре в Екатеринбурге предотвратили террористический акт в военкомате Кировского района. Обвиняемый планировал поджечь здание во время частичной мобилизации.

«Такими темпами они и самостоятельную республику объявят», – прокомментировал события на Урале политолог Сергей Карнаухов в своем ТГ-канале.

Наблюдатели связывают нездоровую обстановку на Урале с многолетней работой в регионе Ельцин-центра. Это учреждение в первые дни СВО разметило на своем сайте заявление с требованием «прекратить войну». В Ельцин-центр по указанию местных властей принудительно приводят екатеринбургских школьников. Это возмутило депутат Госдумы РФ Олега Матвейчева. Он пообещал «раздавить гадину».