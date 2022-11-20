Почему России нужно покупать боеприпасы в Иране и КНДР

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Оборонная промышленность России в полной мере заработает только к лету следующего года, а пока что дефицит боеприпасов ощутимо сковывает действия ВС РФ.

Об этом на канале «СР «ЗА Правду» рассказал экс-депутат Верховной рады, первый спикер парламента Новороссии Олег Царёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К началу лета 2023 года у нас заработает наша оборонная промышленность, пойдёт насыщение. У меня есть цифры, я не имею права их называть, где, какие виды вооружения, какие планы по отношению к прошлому году, в сколько раз они будут увеличены. Но, поверьте, эти цифры достаточно существенны. Некоторые производства приходится разворачивать с нуля, некоторые производства у нас с советского времени не производились. Это по типам боеприпасов. Считалось, что у нас столько есть на складах, что производить не нужно. Поэтому по некоторым производствам поставки будут не быстро», – констатировал политик.

Он скептически оценил информацию в СМИ США о закупках боеприпасов у Северной Кореи.

«Меня радуют сообщения американцев, что якобы мы у Северной Кореи покупаем боеприпасы. Это очень правильное решение, если это так и есть. Они описывают, что идёт из североафриканских стран транзит. Непонятно, зачем так сложно, хотя у нас есть сухопутная граница. Северная Корея – это советские калибры, советские стандарты, одна из лучших артиллерий в мире. Артиллерия – царица полей, а не пехота, сейчас, в затяжной войне. И это очень верно: то, чего у нас нет, нужно покупать у Ирана, у Кореи», – сказал Царёв.