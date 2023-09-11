Почему рупоры Сороса начали агитировать за передачу активов «Нафтогаза» американцам

Анатолий Лапин.  
11.09.2023 21:02
  (Мск) , Киев
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Дзен, Колониальная демократия, США, Украина, Энергетика


В украинские СМИ вновь начали вбрасывать тезисы о том, что передача ключевых активов в руки американцев – якобы неслыханное благо, поскольку тогда США защитят свою собственность от «российских агрессоров». На самом деле, пропаганда попросту готовит украинское общество к тому, что последние крупные активы страны перейдут под контроль американцев.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил Александр Дудчак, кандидат экономических наук, член движения «Другая Украина».

В украинские СМИ вновь начали вбрасывать тезисы о том, что передача ключевых активов в...

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Так Дудчак прокомментировал прозвучавшее в эфире считающейся «рупором соросят» киевской радиостанции «НВ» предложение передать активы «Нафтогаза» в управление США, чтобы «защититься от россиян».

«Это прямое указание американских «монстров». Они через свои структуры практически скупили огромную территорию и активы Украины. Они уже находятся внутри украинского актива, в том числе сельскохозяйственного, они выкупают госсобственность, а теперь перешли к тому, чтобы полностью раскулачить и украинских олигархов.

Хотят прибрать к рукам и ДТЭК, и «МетИнвест», Укрзализницу, автодор, «Нафтогаз». Кроме того, они управляют или, по крайней мере, планируют взять под контроль управление госдолгом Украины.

Поэтому на радио озвучивают заказ и являются проводниками идей, которые уже находятся в стадии реализации. Просто готовят общественное мнение. Будет полный переход под контроль всей экономики и управления остатками так называемого государства.

Смешно, конечно, звучат надежды, что американцы давали бы русским отпор – они за бесценок получают всю Украину с потрохами, но вряд ли готовы за это к ядерной войне с Россией», – отмечает Дудчак.

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