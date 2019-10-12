Почему Сербия не должна признавать Косово

12.10.2019, Москва, Елена Острякова

Сербии невыгодно признание независимости Косово, к которому ее подталкивают США. Оно не означает вступление Сербии в ЕС.

Об этом пишет BalkanInsight, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ее потенциальные выгоды от урегулирования конфликта под руководством США можно кратко суммировать: теплые слова из Европы и надежда на ускорение переговоров о членстве в ЕС. Но поскольку Франция выступает против любого дальнейшего расширения ЕС, шансы Сербии на вступление в течение следующих десяти лет все еще остаются туманными, что бы она ни делала в отношении Косово», – говорится в статье.

Также в публикации отмечается, что, с другой стороны, любые уступки по Косово будут угрожать власти нынешнего президента Александра Вучича.

«Слабость по отношению к Косово расколет электорат Вучича. Президент и его Прогрессивная партия подвергнутся жесткой критике со стороны националистов и влиятельной Православной Церкви. В ответ Вучич был бы отброшен назад в союз с либералами, которым он не доверяет», – указывает автор.

Кроме того, признание Косово поставит под угрозу союз Сербии с Россией.

«Москва не благословит любое сближение с Косово, учитывая, что именно косовский вопрос позволил России вновь вклиниться в балканские дела – выдавая себя за великого дипломатического защитника Сербии. Без Косово Сербия была бы гораздо менее зависима от Кремля, чем сейчас», – резюмирует издание.

Как сообщал «ПолитНавигатор», уже пятнадцатая страна готовится отозвать признание «независимости» Косово.