Почему солгал министр иностранных дел Белоруссии

13.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и белорусский министр иностранных дел Владимир Макей позволяют себе оскорбительные выпады в адрес России, потому что знают: белорусский народ хочет интеграции с ней.

Об этом в эфире youtube-канала PolitWera заявил полковник запаса Владимир Трухан, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Их лай в сторону России – это инвариантный признак того, что белорусы в основной своей глубинной массе настроены на союз с Россией. Если бы белорусам было по барабану, они бы в сторону нас дерьмо не лили. Если бы белорусы не хотели в той или иной степени объединения с Россией, вот этого хамства и быдлячества ни от Лукашенко, ни от Макея не было бы», – сказал Трухан.

По его словам Макей в своем недавнем интервью оппозиционному СМИ сознательно переврал факты, когда уверял, что помощь России для борьбы с распространением коронавируса не нужна. В частности, министр заявил, что Россия передала «10 тысяч тестов, которых хватит на 2,5 дня работы».

«Скажите этому дебилу, что Россия передавала 10 тысяч тест-систем, в каждой из которых 98 тестов. За эти тест-системы сейчас в кровь и сопли бьются и в Америке, и в Италии. Ты гордишься тем, что у тебя 4 тысячи по республике проводят – в Москве в 5 раз больше», – резюмировал Трухан.