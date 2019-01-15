Почему угрозы Яроша – это серьёзно

15.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Общественности в России и на Украине следует со всей серьезностью отнестись к заявлениям основателя «Правого сектора» Дмитрия Яроша, который накануне анонсировал зачистки несогласных накануне выборов и создание диверсионных групп против российской армии.

С таким предостережением в эфире телеканала «Россия-1» выступил редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ярош сегодня чётко сказал две вещи. Первое – что политические убийства под видом зачисток на Украине необходимы, и, возможно, будут убийства депутатов Верховной Рады, которые представляют «Оппозиционный блок».

Второе – то, что он готов к террористическим актам, к убийствам, к массовой зачистке населения в Донбассе. Это уже называется геноцидом.

Где хвалёная украинская прокуратура? Где этот украинский идиот – генеральный прокурор, который нам демонстрирует такого фрика? Где, наконец, главный военный прокурор Украины господин Матиос? Я обращаюсь к нему в эфире российского телеканала: почему этот человек не в тюрьме, не под следствием?» – сказал Коротченко.

«Являясь по статусу, по сути и по духу международным террористом, одновременно Ярош является и частью украинского истеблишмента. Это лишний раз показывает характер нынешнего киевского режима. Режим профашистский, террористический, подавляющий основные демократические свободы, и угрожающий в эфире политическими убийствами своим оппонентам, которые тоже являются частью украинского парламента.

А в любой нормальной, демократической стране, через 2-3 часа, Ярош был бы закован в кандалы и доставлен в тюрьму», – отметил эксперт.

Экс-ведущий киевского Антимайдана Юрий Кот добавил, что слова Яроша не следует рассматривать как «частное мнение».

«Ярош – это же не просто, так, «частное мнение». Ярош – это воспитатель наших молодых ребят из ОУН-УПА, УНСО. В этом вся проблема. Это его поросль. Он их воспитывал задолго до Майдана, в лагерях на Западной Украине и в Польше. И сегодня он может совершенно спокойно, как кукловод, отойти в сторону и дёргать за ниточки каждого из своих воспитанников. И они будут прислушиваться к нему. Поэтому это не частное мнение, это часть политической программы Украины», – сказал Кот.

Напомним, ранее Дмитрий Ярош рассказал о подготовке мобильно-диверсионных групп против российской армии.