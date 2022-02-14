Почему украинский олигарх Фирташ вцепился в Севастополь

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Новости Украины

Структуры украинского олигарха Дмитрия Фирташа, чье окружение в 2014 году было причастно к организации Евромайдана, по-прежнему контролируют стратегическое предприятие – ПАО «Севастопольгаз» в главной базе Черноморского флота России.

Блогер и репортёр Сергей Рулёв, получивший известность как хроникёр государственного переворота на Украине и боевых действий в Донбассе, во время поездки в Крым пытался разобраться, почему украинский нувориш вцепился как клещ в город русской славы.

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«Не так давно стало известно, что Фирташ продал химические предприятия на севере Крыма. А вот из Севастополя украинский олигарх, похоже, уходить не собирается. Ситуация более чем странная, если учесть, что именно его окружение в лице Сергея Левочкина причастно к организации первого этапа государственного переворота на Украине, последствием которого стали кровавые события, продолжающиеся по сей день. У структур Фирташа по-прежнему контрольный пакет акций ПАО «Севастопольгаз» (у города – только четверть). Видимо, прибыль с патриотической столицы России он имеет такую, что даже заморочился регистрацией юрлица на Украине, дабы избежать санкций и обвинений в зраде», – рассказывает Рулёв.

Это предположение подтверждается, если изучить впечатления от работы ПАО «Севастопольгаз» на сайте «Яндекс-карт» (интересно, что сервис, группирует отзывы по ключевым словам, среди которых наиболее распространенными оказались, в частности, «монополист» и «очередь».

«Монополист, нагло и бесстыже задирающий расценки и использующий любое давление на потребителя для того, чтобы заставить его платить больше», – сообщает абонент Павел Воронежский.

А жительница Севастополя Татьяна жалуется на схемы выкачивания денег из населения:

А абонент Иван Хованский жалуется на завышенные счета. Казалось бы, «мелкое жульничество». Но если копейки умножить на многие тысячи клиентов – набегает кругленькая сумма.

К слову, ПАО «Севастопольгаз» уже фигурировало в криминальной хронике. В 2021 году Ленинский районный суд Севастополя приговорил экс-директора предприятия к пяти годам лишения свободы за растрату и присвоение более 16,7 млн рублей. Но, похоже, урок остался не выучен. Комментаторы утверждают – в ПАО «Севастопольгаз» по-прежнему работают по принципу – «Деньги рубят, щепки летят и нервы… обычных людей».

Читатель наверняка задаст вопрос: быть может, дело не в украинском собственнике ПАО «Севастопольгаз», а подобным отношением к клиентам грешат и другие структуры в городе? Но комментаторы утверждают обратное, приводя в пример слаженную работу российских учреждений Севастополя. Вот свидетельство от Екатерины Лебедевой:

Севастопольцы в итоге задают простой и прямой вопрос: «Почему эту контору не разгонят к чертям собачьим?».

А ведь высказанные абонентом опасения по поводу того, что газовые дела в Севастополе доверяют «шараге» – вполне резонны.

Достаточно вспомнить печальные события 2007 года в украинском Днепропетровске, где в высотном доме по улице Мандрыковской произошел взрыв, унесший жизни 23 человек. Как рассказывали впоследствии выжившие очевидцы, незадолго до трагедии давление в конфорке было настолько сильным, что при самом маленьком повороте регулятора огонь доходил до потолка. Люди с самого утра звонили в службу газа, но им посоветовали «не волноваться и открыть форточки».

Стиль работы днепропетровских газовиков очень похож на ПАО «Севастопольгаз». И это не просто печальное совпадение. Ведь на момент трагедии руководителем «Днепрогаза» был Игорь Иванков – тот самый, что сегодня из-за границы управляет мажоритарной долей Фирташа в «Севастопольгазе»! Избежать ответственности за гибель жителей Днепропетровска ему тогда удалось благодаря решению суда, который постановил, что Иванков попадает под амнистию. Родственники жертв взрыва были в шоке, но их протесты ни на что не повлияли.

А теперь давайте гипотетически представим – что в нынешней ситуации «газовых войн» и противостояния с Западом может устроить украинский собственник в главной базе российского Черноморского флота?

Рулёв подтверждает, что подобные оценки, опрашивая жителей на улицах Севастополя, он слышал неоднократно.

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«Поговорив на улицах с людьми, осмотрев физическое состояние газовых трубопроводов в центре города, я убедился в правдивости законных требований народа — передать всё газовое хозяйство в Севастополе в руки государства. Но, как оказалось, этому противятся не только так называемые «доверенные лица» украинского олигарха – Игорь Иванков и Ольга Иванкова (которые руководят из-за границы, а в Севастополе на «хозяйстве» остался их сын Виктор Лысенко), но и местные лоббисты, к которым причисляют недавно перебравшегося в Белгород бывшего вице-губернатора Базарова, а также крымского депутата Бородкина», – рассказал Рулёв.

Как можно предположить, именно усилиями лоббистов объясняется успех «Севастопольгаза» в российских судах, где не так давно ПАО было получено решение, обеспечивающее возможность продолжать «украинские схемы» в газовой отрасли города-героя и пользоваться государственными российскими газопроводами еще минимум три года.

Резюмируя, блогер выражает надежду, что ситуация в Севастополе изменится.

«Я ещё раз напомню о недавно проданных химических предприятиях на севере Крыма. В бытность владения ими Фирташем там произошла техногенная авария с выбросом ядовитых веществ. Чудом она не переросла в настоящую экологическую катастрофу. Не забывайте, что в свое время на WikiLeaks были стенограммы переговоров Фирташа с послом США, которому украинский олигарх доверительно поведал о ненависти к Москве и преданности делу интеграции Украины на Запад. Остается только догадываться, как может быть использован контроль над стратегическим объектом в важнейшей базе ВМФ юга России в период обострения отношений с Киевом и Западом. История с ПАО «Севастопольгаз» выходит за пределы жалоб потребителей и коммерческих структур. Это уже дело государственной безопасности России», – резюмировал Рулев.