Почему Варшава вновь подняла вопрос об извинениях Киева за «Волынскую резню»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В польско-украинских отношениях вспыхнул очередной конфликт. На этот раз он носит не экономический, как в случае с зерном, а историко-политический характер.

Спикер МИД Польши заявил, что его страна могла бы рассчитывать на извинения президента Украины за «Волынскую резню» поляков, 80 лет с начала которой исполнится в июле.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

В ответ посол Украины в Варшаве в своем микроблоге назвал слова польского дипломата «неприемлемыми и прискорбными», что вызвало недовольство уже в Канцелярии президента Польши. Учитывая надвигающиеся выборы Сейма и Сената, конфликт явно получит продолжение, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вечером в пятницу, 19 мая, на популярном польском портале Onet.pl было опубликовано пространное интервью с официальным представителем МИД Польши Лукашем Ясиной – то есть человеком, занимающем ту же должность, что и Мария Захарова в МИД РФ. Дипломат обсуждал с журналисткой издания много разных вопросов, но резонанс вызвал один, который был вынесен в заголовок интервью – «Президент Зеленский должен попросить прощения за Волынь».

Напомню, одним из самых болезненных вопросов в отношениях Польши и Украины сейчас остается трактовка трагических событий на Волыни во времена Второй мировой, когда подразделения ОУН-УПА при поддержке местного украинского населения совершили акции массового убийства мирных поляков.

В Польше события получили название «Волынской резни», жертвами которой стали более 100 тысяч людей, в основном крестьян. Датой начала «Волынской резни» считается «кровавое воскресенье» 11 июля 1943 года, когда подразделения УПА провели скоординированную атаку на 99 польских поселений на Волыни под лозунгом «Смерть ляхам!»

22 июля 2016 года Сейм Польши года признал 11 июля Днём памяти жертв геноцида, совершенного в отношении граждан Второй Речи Посполитой украинскими националистами (боевиками ОУН, УПА, дивизии «СС Галичина» и других украинских формирований во время Второй мировой войны). Президент Украины Пётр Порошенко заявил в тот день, что сожалеет о таком решении польских депутатов.

Хотя Порошенко призвал «вернуться к заповеди Папы Римского Иоанна Павла II – прощаем и просим прощения», однако просьба о прощении с его стороны так и не прозвучала. Кроме того, неоднократные обещания президентов Украины (и Петра Порошенко, и Владимира Зеленского) разрешить польским специалистам эксгумации жертв «Волынской резни» так и не были выполнены.

После начала российской СВО и в Киеве, и в Варшаве решили на время отложить вопросы исторической памяти, при этом уступки Польши были куда более серьёзными. Витольд Юраш, ныне аналитик и эксперт упомянутого портала Onet.pl, в прошлом дипломат, работавший в Москве и в Минске, ещё в июне минувшего года заявил, что польские власти готовы смириться с культом и героизацией главаря украинских националистов Степана Бандеры на Украине. По его словам, это мина, заложенная под польско-украинские отношения.

Юраш напомнил, что УПА совершила геноцид поляков, проживавших на Волыни и в других регионах нынешней Западной Украины. Преступления украинских националистов не получится ограничить, как пытаются это сделать польские власти, деятельностью других украинских коллаборационистов – Дмитрия Клячкивского и Романа Шухевича.

«Бандера несет политическую ответственность за геноцид поляков. Редуцирование УПА* до роли антисоветского партизанского движения противоречит элементарным историческим фактам» – отметил польский аналитик.

Подобные тезисы достаточно давно не звучали из уст представителей польской власти – хотя в феврале 2017-го сам лидер правящей партии «Право и Справедливость» Ярослав Качиньский заявлял, что «Украина с Бандерой в Европу не войдёт». Потому слова спикера МИД Польши и вызвали эффект разорвавшейся бомбы.

Отвечая на вопрос, должен ли Зеленский извиниться за Волынь, представитель польского внешнеполитического ведомства отметил, что в ситуации, когда «украинское государство этого не сделало, президент Зеленский должен, однако, взять на себя больше ответственности».

По мнению Ясины, Зеленский должен сказать: «Прошу прощения, просим о прощении».

«Эта формула очень хорошо работает в польско-украинских отношениях», – отметил польский дипломат.

«Мы, поляки, как польское государство взяли на себя ответственность за преступления, совершенные нашей страной в отношении украинцев. Недостает такой ответственности со стороны Украины, хотя многое изменилось к лучшему», – добавил Ясина.

При этом представитель польского МИД в извиняющемся ключе заявил, что «в отношениях Польши и Украины есть много других, более важных вопросов и для украинского народа проблема «Волынской резни» сейчас не главная».

Посол Украины в Польше Василий Зварич оказался менее дипломатичным. Утром в субботу, 20 мая, он опубликовал в соцсетях посты, в которых жёстко прокомментировал слова Лукаша Ясины.

«Любые попытки навязать президенту Украины или Украине то, что мы должны делать по отношению к нашему общему прошлому, неприемлемы и прискорбны. Мы помним историю, готовы к диалогу и взаимному пониманию, и в то же время призываем к уважению и взвешенности в заявлениях, особенно в сложной реальности геноцидной российской агрессии против украинского народа» – написал Зварич.

Сложно сказать, что произошло за ночь, однако в 9 часов утра в воскресенье пост Зварича в Твиттер исчез (в Фейсбук при этом остался), но появился новый следующего содержания:

«Мое вчерашнее сообщение было реакцией на слова представителя МИД в сети, который прямо указал, что должен сделать президент Украины. Считаю такую форму общения неуместной. Мы открыты к диалогу, сотрудничеству в сфере истории, мы понимаем её важность, мы уважаем память жертв. Вместе сильнее».

Примерно в то же время в утренней программе телеканала Polsat госсекретарь канцелярии президента Польши Малгожата Папроцкая заявила, что вопросы Волынской трагедии не должны быть частью «твиттерной дипломатии».

«Эта тема присутствует в переговорах между президентами Анджеем Дудой и Владимиром Зеленским. Стоит вспомнить речь Дуды в Киеве и слова президента Зеленского в Варшаве. Тогда он сказал, что «каждая жертва заслуживает достойного захоронения». Никто не сделал столько жестов за последние годы, как президент Анджей Дуда, начиная с 2015 года», – сказала Папроцкая.

Однако с высокой оценкой Дуды в этом вопросе не согласны польские консерваторы.

«Дело, конечно же, не в том, чтобы предоставлять помощь украинцам только при условии их покаяния за Волынь. Однако нельзя не отметить, что Польша должна хотя бы открыто поднять вопрос о разрешении на эксгумации останков жертв и допуске специалистов к археологическим и архивным работам. Между тем прыжки и ужимки, которые демонстрировал президент Дуда во время визита Владимира Зеленского в апреле, опасаясь, как бы случайно не проговориться и не произвести вслух слово «Волынь», выглядели ужасно» – написало ещё несколько недель назад издание DoRzeczy.

Ныне же отставные польские дипломаты считают, что инициирование Варшавой темы «Волынской резни» связано с надвигающимися выборами Сейма и Сената, которые состоятся осенью текущего года.

«Большая часть электората правящей партии неодобрительно относится к нашим партнерам с Украины, а это значит, что нужно сделать какие-то жесты, которые бы привлекли этот электорат» – заявил в интервью порталу Wirtualna Polska Марек Новаковский, бывший посол Польши в Латвии и Армении.

«Если кто-то думает, что можно, в целом правильно, 30 лет объяснять полякам, что норма в Европе XXI века – извиняться за вину того или иного народа в прошлом, а потом вдруг объявить, что требование хоть какого-то жеста за убийство 100 тысяч поляков – это проявление «национализма», и затем победить на выборах, то это, мягко говоря, неадекватно» – написал в Фейсбук упомянутый выше Витольд Юраш в ответ на критику Лукаша Ясины со стороны фанатов безоговорочной поддержки Киева в Польше.

При этом Юраш скептически оценивает шансы Варшавы добиться от Киева даже минимальных уступок по вопросу Волыни.

«Киев играет в другую игру, чем мы. Игру, где учитывается чековая книжка, оружие, которое ещё можно передать, а не то, что уже было передано в прошлом, где учитываются каналы связи (в том числе и с Москвой), и где важны реальные интересы, а не то, кто кому сказал несколько добрых слов» – считает аналитик.

Но проблема состоит в том, что в Киеве искренне не понимают, за что они должны просить прощения. Нацистский режим, который официально объявил не-людьми миллионы граждан Украины и методично их уничтожает десятый год, подсознательно считает вполне нормальным совершённое на Волыни бандеровцами. Просто тогда «неправильными» жителями Украины были поляки, а ныне – русские, «ватники», «предатели» и так далее.

Потому вряд ли в Варшаве дождутся извинений от Зеленского. Тем более, что 11 июля начинается саммит НАТО в Вильнюсе, на котором персонаж в коричневом худи заявлен одним из гвоздей программы.