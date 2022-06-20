Официальной Варшаве больше не мешает культ Бандеры

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Новости Украины

В связи с появлением все новых призывов к созданию общего польско-украинского государства, или – как минимум – тесного союза Варшавы и Киева меняется подход польского руководства к исторической политике украинского режима.

Изменения подхода замечают даже те польские эксперты, которые в целом придерживаются проукраинской позиции.

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Витольд Юраш, ныне аналитик и эксперт самого популярного информационного портала onet.pl, в прошлом дипломат, работавший в Москве и в Минске, обратил внимание, что польское правительство готово смириться с культом и героизацией главаря украинских националистов Степана Бандеры на Украине.

«В соответствии со сведениями, полученными от двух несвязанных друг с другом источников в польском дипломатическом ведомстве, руководство Польши приняло решение молчать в отношениях с Украиной в вопросе героизации Степана Бандеры и прекратить протесты против его культа. Это на самом деле мина замедленного действия заложена под польско-украинские отношения», – считает Юраш.

Он напоминает, что УПА совершила геноцид поляков, проживавших на Волыни и в других регионах нынешней Западной Украины. Преступления украинских националистов не получится ограничить, как пытаются это сделать польские власти, деятельностью других украинских коллаборационистов – Дмитрия Клячкивского и Романа Шухевича.

Бандера несет политическую ответственность за геноцид. Редуцирование УПА до роли антисоветского партизанского движения противоречит элементарным историческим фактам.

Юраш уверен, что согласие Варшавы на героизацию Бандеры может способствовать будущим польско-украинским конфликтам. Вероятно, оно станет источником антисемитизма в Польше: ведь, напоминает автор, погромы евреев во Львове летом 1941 года были организованы во время фактического руководства Бандеры украинским националистическим движением. Все это может препятствовать сотрудничеству Польши и Израиля в области исторической политики.

Представители польского МИДа косвенно подтверждают версию Юраша, одновременно обвиняя бывшего дипломата в тем, что якобы он поддерживает российскую трактовку истории.

«Сегодня, когда Россия атаковала Украину, голоса, которые пытаются напоминать исключительно об украинских преступлениях, молчат о намного более серьезных российских преступлениях против Польши, обслуживают российские интересы», – ответил эксперту замминистра иностранных дел Павел Яблоньский.

Политик обвинил Юраша в сознательном либо случайном оказании поддержки Москве.

Напомним, что несколько лет назад лидер правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявлял:

«Украина с Бандерой в Европу не войдет».

Теперь же политика «ПиС» резко изменилась.

Примечательно, что все происходит незадолго до Национального дня памяти геноцида граждан Польши украинскими националистами, который отмечается решением польского парламента с июля 2016 года. Траурные мероприятия должны состоятся 11 июля, но не факт, что польские власти разрешат общественным организациям провести митинги в память о жертвах Волынской резни.