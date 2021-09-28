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28.09.2021 12:58 (Мск), Киев, Михаил Рябов
 
Авторская колонка, Венгрия, Дзен, Политика, Россия, Украина, Энергетика
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Почему Венгрия «кинула» Украину: «С Киевом опасно иметь дело»

Новости УкраиныВенгерский МИД вызвал посла Украины в Будапеште для объяснений по поводу протестов Киева из-за...

Венгерский МИД вызвал посла Украины в Будапеште для объяснений по поводу протестов Киева из-за подписанного контракта с «Газпромом» о поставках топлива в обход украинской территории. МИД Украины в свою очередь также заявил о вызове венгерского посла.

И в России, и на Украине оценивают ситуацию как большой провал официального Киева. Бывший вице-премьер Сергей Арбузов считает, что у Киева нет никаких прав протестовать против коммерческого контракта – в экономических вопросах «Венгрия имеет право выбора».

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«Нормальной логике не совсем ясно, зачем европейской стране, экономика которой построена на основе конкурентных цен, выбирать политический путь, а не экономический?  Как стыдно, что сейчас в Украине у власти шайка безграмотных политиков», – пишет Арбузов в своем блоге.

Венгрия решилась на разрыв транзитных отношений с Украиной, воспользовавшись ситуацией с уходом США из Афганистана, считает украинский политолог Тарас Березовец, обслуживающий экс-президента Петра Порошенко.

«Отказ Венгрии использовать украинский газовый транзит это очередное подтверждение коллапса внешней политики Зеленского на этом направлении. Напомню, Венгрия подписала с «Газпромом» контракт сроком на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет.

В соответствии с соглашением, «Газпром» будет поставлять в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа ежегодно по двум маршрутам: 3,5 миллиарда кубометров через Сербию (через газопровод «Турецкий поток» и его сухопутные продолжения) и 1 миллиард кубометров через Австрию.

Вашингтон занят проблемами с Китаем и последствиями выхода из Афганистана. Поэтому решение Орбана воспользоваться моментом для кидка Украины совершенно понятно. Что непонятно, так это с чем были связаны завышенные ожидания украинского МИДа о нормализации отношений с Будапештом. Теперь МИД грозит Венгриями жесткими последствиями, не имея никаких возможностей реализовать эти угрозы на практике. Грубый просчёт, который будет иметь ещё большую цену», – комментирует Березовец.

Решение Венгрии об отказе транзита через Украину связано с тем, что с Киевом просто «опасно иметь дело», считает российский сенатор Алексей Пушков.

«Как мы и предвидели, Венгрия не убоялась угроз Украины и выступила с жесткой критикой ее позиции по российско-венгерскому газовому контракту. Венгры абсолютно верно поняли, что нельзя связываться с шантажистами из Нафтогаза, и поэтому не хочет получать российский газ через Украину (вместо этого Венгрия будет получать газ через Южный поток и Австрию). Иначе Украина  непременно сделает российские поставки предметом скандалов, судебных исков и шантажа, что способно а любой момент поставить под угрозу  контракт и ударить по национальной энергетической безопасности Венгрии. Образ Украины сегодня таков, что с ней просто опасно иметь дело», – рассуждает сенатор.

Украинский журналист Евгений Плинский считает, что у Киева все же есть рычаги давления на Будапешт.

«Речь идет о промышленной табачной контрабанде из Украины в ЕС через Венгрию, которую реализует премьер Виктор Орбан. Зачем это Орбану? Все просто. Именно с этих заработков, частично и финансируется венгерский сепаратизм на Закарпатье», – утверждает Плинский.

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