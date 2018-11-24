Почему враньё о «голодоморе» в будущем ударит по России

24.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Фейк о «голодоморе» на Украине с каждым годом обрастает невероятными цифрами и липовыми документами, чтобы воспитывать в новом поколении украинцев ненависть к русским – сделать их готовыми к войне против тех, кого еще недавно называли «братским народом».

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На самом деле голод был на всей территории бывшего СССР в 32-33 гг. И в Казахстане, и на Северном Кавказе, и в Поволжье, и на Украине. Между прочим, те, кто громче всех кричат «держи вора!», жили в то время на Западной Украине и никакого отношения к этому не имели.

Всю историю про «голодомор» выдумали люди, которые сидели в Канаде и США, и рассказывали о том, что якобы у них были такие подозрения. Ни одного документа до сих пор не предоставили», – заявил Затулин.

«А о хлебозаготовках документы вам предоставили?» – возмущённо вмешался украинский политолог Максим Яли.

«Вчера прошла конференция в Институте всеобщей истории, где выступали иностранные специалисты – американцы, англичане, и рассказывали о том, что это – фейк. Потому что этот фейк обрастает с каждым годом, как снежный ком. Рассказывают о пяти, десяти, двадцати, Ющенко говорил о восьмидесяти миллионах украинцев, которых они недосчитались.

Не было такого в СССР никогда, чтобы украинцев уничтожали как нацию. Это в интернациональном-то Советском Союзе! Сами украинские руководители в тот момент пытались друг друга перещеголять перед Центром, отказывались от помощи, потому что хотели выглядеть лучшими, чем их соседи. Это всё известно», – рассказал эксперт-международник.

«Вы врёте всё время про «голодомор», делаете это сознательно и делаете это для того, чтобы следующее поколение украинского народа смотрело на нас через прицел. Это – единственная ваша цель», – добавил Константин Затулин.