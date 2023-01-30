Почему вражеский план по российскому Майдану во главе с Пугачёвой не сработал

Ставка либералов на организацию бунта в России, подстрекать к которому могли бы «звёзды» вроде Аллы Пугачевой, не сработает. С началом СВО в российском обществе резко упал интерес к мнению деятелей культуры о происходящем в военно-политической сфере.

Об этом в эфире телеграм-канала политолога Семена Уралова сообщила исполнительный секретарь комитета по политтехнологиям Российской ассоциации по связям с общественностью Евгения Стулова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас произошла такая интересная штука в прошлом году, как деЛОМизация, – отметила она. – У нас поменялась система ЛОМов – лидеров общественного мнения. Фокус-группы показали, что люди перестали доверять тем, кому доверяли раньше. Если раньше актёры, певцы, люди, которые работали с эмоциями, а потом высказывали политическую позицию, были всё-таки ЛОМами, то сейчас, удивительно, но факт, люди даже готовы ходить на какие-то концерты, но не готовы слушать их мнение в вопросах, которые касаются современной политики. Потому что сейчас они не актуально звучат, когда они куда-нибудь отъехали».

По словам эксперта, люди хотят одного – внимания, чтобы им объяснили, что происходит, и сделали это так, чтобы они это поняли.

«Мы живём во время интерпретаторов, и если мы раньше выбирали себе канал доставки информации, кто-то слушал «Эхо», кто-то слушал «Вести», кто-то слушал «Радио Спутник» или что-то ещё, либо какого-то конкретного журналиста, то сейчас очень часто люди выбирают себе интерпретатора – человека, который объяснит, что происходит, и объяснит простым языком. И вот в этом случае западня с ЛОМами, к счастью, перестала работать, потому что интерпретаторов люди, как правило, выбирают эмоционально. «Вот он мне нравится, он классно поёт, пусть он расскажет, заодно, и про свои политические взгляды, и я им поверю». А сейчас эта история работает гораздо меньше. Сейчас работают те, кто реально в теме, реально в курсе, реально побывал и своими глазами видел», – уверена Стулова.

До начала специальной военной операции, по ее словам, общество было не просто инфантильным – оно кренилось в сторону дальнейшей инфантилизации. То есть всё, что происходило в последние годы, говорило о том, что ты «венец творения», твои желания должны быть учитываемыми гораздо больше, чем они есть, и все, что ты делаешь, все должно быть прекрасно.

«Инфантильность общества властью, в том числе, структурами властными очень сильно поощрялась и провоцировалась. Вот банальная вещь, когда ввели такую историю как Instagram (ныне запрещённый в РФ) для губернаторов, там плечо ответа на запрос всё время уменьшалось. Если, грубо говоря, раньше 30 дней на ответ, и это официально, то потом было 2 часа, потом 1 час, и потом уже полчаса – это о’кей. Но следующий этап – это уже просто предугадывать, что там у тебя случилось, избиратель или житель области, и быстро-быстро реагировать. Вроде как хорошая история, ну вроде как действительно власть должна быть реактивная, власть должна постоянно думать и держать руку на пульсе, это хорошо. Но люди вообще мало того, что этого не ценят, это никак не коррелируется с их ощущением счастья. Они просто хотят, чтобы власть была ещё быстрее, чтобы на них обращали внимание ещё больше, чтобы разъясняли ещё проще, и чтобы всё вертелось вокруг них», – пояснила Стулова.

По ее мнению, после начала СВО «общество действительно взрослеет и учится где-то брать на себя ответственность за происходящее».

«Потому что, когда у тебя в подъезде не работает лампочка, писать Путину бесполезно. Но люди, в принципе, так и поступают, и это долгие годы поощрялось. Сейчас наступил момент, может быть, более жёсткий, может быть, более негативный. Но люди начинают просыпаться и спрашивать: а что, собственно, происходит? А дайте мне, пожалуйста, всё-таки, не старых певцов-ЛОМов, дайте мне понимание, что происходит из первых рук. А давайте подумаем про власть вместе, и я вижу, как люди начинают иначе действовать».

Поиски единомышленников приводят к образованию сообществ, чтобы коллективно защищать свои интересы, поскольку индивидуальность может проявлять себя в стабильности, а в трудное время надо держаться своих.

«Вот слова «держаться своих» я сейчас слышу очень часто. На это можно возразить, что это же атомизация общества, это же плохо, когда люди атомизируются. Ну да, наверное, это плохо, когда люди капсулируются в одном мнении. Но, с другой стороны, они реально сейчас стали что-то делать сообща, – подчеркнула Стулова. – Люди хотят, первое, чтобы им объясняли, второе, чтобы у них была возможность с кем-то разговаривать, кто их понимает и на их языке, и люди объединяются так по регионам и сферам деятельности. Есть некий такой небольшой ренессанс времени сообществ, то что называется в политологии коммунитаризм. Вот такой вот тренд и, мне кажется, он неплохой потому что индивидуализм – это довольно потребительское отношение к государству, к людям, которые помогают тебе в этом государстве, оно, конечно, нас вело в никуда».