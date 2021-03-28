Почему Западу плевать, что будет с жителями Украины

28.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Для коллективного Запада исторически славянское население – человеческий материал, подлежащий утилизации, поэтому Украина воспринимается лишь как антироссийский инструмент с населением, отданным на уничтожение.

Об этом в эфире телеканала «Первый республиканский» заявил социолог Сергей Баранов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина – страна, которая отдана на уничтожение. Поэтому Западу не важно, те это будут украинцы или не те, западных стратегов это не волнует. Славяне им вообще не нравятся, любые славяне, будь то поляки, сербы, русские – это многовековая головная боль.

Им это не нужно, потому что Восточная Европа для них – чужое. Славяне – человеческий материал, который нужно утилизировать», – сказал Баранов.