Почему Зеленский говорит об окружении ВС РФ в Купянске

Военно-политическое руководство Украины предпринимает отчаянную попытку на примере Купянска убедить население и западных спонсоров, будто ВСУ переломили ситуацию, и теперь фронт движется не на запад, а на восток.

Украинское командование уже 10 дней бросает ресурсы на Купянск, пытаясь выбить и окружить российские войска – буквально вскоре после доклада Владимиру Путину об освобождении города. Исход будет зависеть от наличия подкреплений у каждой из сторон. Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Бои идут прямо в центре Купянска, идёт контратака с запада. Украинские войска пытаются срезать Купянск, рассечь на две части и отрезать все российские войска… Если посмотреть на карту, получится ситуация, очень похожая на Добропольский выступ, на который основные контратаки ВСУ обрушились. А снизу точно так же вклинение украинской армии в российские порядки, и уже российская армия пытается срезать это вклинение на Шахово. Такой вот зигзаг. В Купянске происходит очень похожая вещь. С одной стороны, если посмотреть на карту, Купянск является прямо вклинением в украинскую территорию, которое она пытается сейчас срезать. Не знаю, насколько там хватит сил. Потому что уже идут эти отчаянные контратаки более десяти суток. И это редкость для украинской армии – терять людей в таких количествах с такими усилиями», – сказал Ширяев.