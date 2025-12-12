Зеленский у стелы Купянска возглавил попытку флаговтыка. В городе тяжёлые бои

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все украинские паблики пустили информационную волну об успешном наступлении ВСУ на Купянск. Следом даже появилось видео Владимира Зеленского, якобы, снятое им на окраине города.

Напомним, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов докладывал об освобождении Купянска в конце ноября, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Военный эксперт Владислав Шурыгин считает, что после падения Северска взбешённый Зеленский потребовал от главкома ВСУ Сырского немедленной «крупной перемоги», которая должна «размыть» успех русских.

Сырский поставил генералу Драпатому, ведущему бои по деблокаде Купянска «любой ценой» в течении сорока восьми часов очистить город от русских и водрузить украинские флаги над центром. К имеющимся в распоряжении Драпатого силам перебросили подразделения ещё трех бригад.

«Фактически, сейчас в Купянске разгорелось ожесточённое встречное сражение за город, в котором для каждой стороны ставки предельно велики. Неприятным сюрпризом стало то, что после взятия Северска и постепенного угасания сражения за покровско-мирноградский «карман» у российского командования высвобождаются силы для купирования наступления ВСУ на Купянск. Но ближайшие сорок восемь часов станут определяющими и критическими», – пишет эксперт.

Помогающий бойцам СВО волонтёр Владимир Романов подтверждает, что идут городские бои.

«ЛБС в привычном понимании нет – расстановка сил напоминает слоёный пирог и домино. Противник присутствует как в западной, так и в южной части и даже в центре. В рамках н.п. – где-то мы у них в тылу, где-то они у нас. О полном контроле над н.п. в ближайшей перспективе – заявлять, мягко говоря, преждевременно», – пишет Романов.

Российский военкор Роман Сапоньков язвительно обращает внимание на то, что положение на земле противоречит данным официоза.

«Если это видео [с Зеленским] не хромакей, сегодня стало окончательно очевидно, что выход из позиционного тупика возможен только через запрет «Телеграма». Тогда по отчётам президенту и публикациями в Max передовые и преданные командиры уже к началу февраля форсируют Днепр», – отмечает военкор.

Российский полковник в отставке Аслан Нахушев уточняет, что фактически правобережный Купянск уже второй месяц – сплошная серая зона «плюс- минус туда-сюда». Он согласился, что такой «мощный выброс PR- антикриза» неслучаен сразу после потери Северска и в преддверии утраты Димитрова». На предмет же отсылок заявлениям Путина и Герасимова об освобождении Купянска, полковник посоветовал «не учить пап любить мам».

«Так надо. Они делают и говорят, то что надо делать и говорить в нужное время и в нужных обстоятельствах (как и Зеля с Сырским). О замысле, реальных задачах и целях Купянский операции, может быть, расскажут только после войны. Цели и задачи операции выполняются. В том числе поэтому командующего ГВ ” Запад” С. Кузовлева не только не снимают, а даже Героя России неделю назад дали», – пишет Нахушев.

Генерал-лейтенант СВР в отставке Леонид Решетников комментирует кривляющегося на видео Зеленского:

«Вопрос: а нельзя ли накрыть этого ублюдка залпом «Града»?».

Военкор Александр Симонов считает, что видео – обычная «консерва», снятая давно и ждущая своего часа, однако не отрицает тяжёлые бои в городе.

Военный историк Евгений Норин на картах уточняет, что съёмки велись на самой окраине.