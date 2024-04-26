Почти по Кеннеди: не спрашивай, что соседям нужно от России. Спроси, что России нужно от соседей

В этом году в российском ближнем зарубежье сразу два судьбоносных политических события, исход которых нельзя предсказать заранее, но способных при победе негативного для РФ сценария резко поменять геополитические расклады в своих регионах. Речь идет о выборах в Грузии и Молдове.

В первом случае полыхнет второй для РФ фронт на южном Кавказе, а во втором – перевернется с ног на голову сюжет в украинском конфликте, куда будут полноценно втянуты Приднестровье и Бессарабия.

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Но даже если каким-то образом – на грани чуда! – разношерстная молдавская оппозиция положит на лопатки Майю Санду, а невнятный в своей многовекторности режим «Грузинской мечты» устоит под натиском саакашистов, нет никакой уверенности в том, что ожидаемый недругами уход России из этих регионов не состоится чуть позже. Скажем, через одну игру или вообще досрочно. Все мы помним, чем и как закончилось вроде бы «триумфальное» избрание на Украине «пророссийского» Януковича.

Тем более что корневая база, питающая прозападный вектор что в Кишиневе, что в Тбилиси ничуть не подрублена и оставалась в целости и сохранности что при Додоне, что при Иванишвили.

И нет никаких оснований полагать, что получив обратно власть в той же Молдове, хоть Шор, хоть Додон с Ворониным, начнут рубить многовекторный сук, на котором сидят и, например, имея в кармане официальное приглашение в ЕС, вступать в Евразийский союз. Что бы они по этому поводу сегодня ни говорили.

Грузия же вообще отдельная песня, и ее можно считать российской внешнеполитической удачей лишь условно. Грузия – единственное из постсоветских государств, воплотившее в жизнь голубую мечту российского начальства и агитпропа – когда само тамошнее общество, осознав, куда его завели местные майданщики, самостоятельно наказало устроителей «цветной революции» и рассадило их по тюрьмам.

Напомню, именно такую судьбу наша пропаганда всю дорогу рисовала сначала «хунте» Турчинова-Яценюка-Авакова, затем Порошенко, а теперь вот и Зеленскому. Но никого из них до сих пор украинский народ почему-то не сверг и не посадил.

А вот в Грузии, на первый взгляд, в единственной из постсоветии получилось. Но лишь на первый взгляд. Потому что, упрятав за решетку бесноватого Михо, его противники не стали демонтировать завоевания его «революции» и продолжили в целом идти тем же курсом, только без таких явных перегибов и эксцессов. Но и только.

А курс этот – я просто напомню – тот же, что и у Украины, и у Молдовы, а теперь вот и у Армении – в ЕС и в НАТО. И вся разница сводится лишь к тому, как именно к этой цели идти – медленным, но уверенным ползком и кривыми зизагами, либо же напролом, с гранатой и автоматом наперевес, выкрикивая антироссийские лозунги.

Совсем свежие геополитические экзерсисы ереванского Пашиняна, Симоняна и остальных вип-армян – из той же оперы. Совсем недавно довелось почитать на «ПолитНавигаторе» материал о выводе российских миротворцев из потерянного Арменией Арцаха. Автор в сомнении – считать ли это поражением России или нет.

Я рискну дать вариант ответа, который кажется лично мне правильным.

Если бы наряду с этим выводом контингента в Ереване твердо сидел ориентированный на Москву режим, без дураков приверженный союзным ценностям, тогда можно было бы считать, что поражения нет, а есть просто досадный эпизод в большой картине маслом. Но когда вывод миротворцев сопровождается более чем ясно-понятным «Скатертью дорога!» со стороны ереванских официалов, обвинениями во всех грехах и обещаниями выйти из ОДКБ и переориентироваться на ЕС и НАТО – при таком раскладе констатация геополитического поражения в борьбе за конкретную страну на южном Кавказе несомненна.

Ситуация осложняется еще и тем, что сегодня непонятно кто от кого зависит больше – Пашинян от Москвы или Москва от выбрыков Пашиняна. Поясню, о чем речь. Вместе с миротворцами Армению покинул едва ли не последний рычаг прямого и непосредственного российского давления на армянскую власть. Старые реваншисты из клана Кочаряна, очевидно, Николу не конкуренты, а единственный его реальный политический оппонент с видами на победу находится сегодня в бакинской тюрьме.

Никакие реваншистские или протестные настроения среди недовольной части армян прочности позиций Пашиняна внутри Армении сегодня не угрожают. Наоборот, именно его откровенное нацпредательство является как ни странно, залогом его политического долгожительства. Победившим сторонам он нужен как гарант того, что Армения не свернет с взятого курса. Освободит все нужные им территории, разблокирует Зангезурский коридор и так далее.

Именно поэтому сегодня с Пашиняна в Баку будут пылинки сдувать. Россия, кстати, пускай и морщась, но тоже. Потому что в условиях незаконченной СВО на Украине новая война в южном тылу Москве совсем не с руки. Тем более что приведет она как пить дать, не к реваншу армян, а к очередному усилению позиций «тюркского мира».

Играет свою роль и вынужденная необходимость оглядываться на интересы Баку и стоящей за ним Анкары. А иногда – чего греха таить – и активно поддакивать этим интересам, несмотря на то, что их носители, как пелось в одной предвыборной песенке со сгенерированным ИИ Путиным, «то нет, то да».

«Друг Реджеп» то – увы и ах – не только партнер по важным инвестпроектам типа разных АЭС, но и пока что незаменимый посредник в деле обхода западных санкций. А это многого стоит. Включая отвод глаз в сторону в нужный момент. Посмотрите, как «облизывали» Алиева в ходе его последнего визита в Россию. Азербайджанский президент, правда, в долгу не оставался, делая приятные московским ушам заявления о непродаже оружия Киеву, «хотя оттуда и очень просили».

Но вернемся к нашей основной теме. Вопрос о том, что же все-таки России надо от своих соседей по постсоветскому пространству, чтобы с чистой совестью считать, что «все пучком», по прежнему актуален. Потому что именно умение ставить перед собой четкие и достижимые цели и находить для них наиболее эффективные пути решения – это залог успешости любого государства на внешнем контуре.

И наоборот – гонка за нереалистичными, недостижимыми, химеричными целями или неспособность вообще четко сформулировать хоть какие-то цели – признак слабости государства в конкретный исторический момент времени.

Глядя на российских олигархов или же «капитанов большого бизнеса» лично автору этих строк вполне понятно, чего хотят, к примеру, от той же Украины или Грузии с Молдовой господа Мазепин, Мордашов, Дерипаска, Фридман, Потанин, Абрамович и прочие «короли» металла, никеля, алюминия и калийных удобрений. А вот, чего хочет от ближнего зарубежья российский МИД и вся госуха в целом не очень понятно.

Складывая в уме всю сумму высказываний политиков и прочих ответственных лиц, создается впечатление (возможно, неверное, но оно именно такое), что российскому государству от соседей по СНГ, еще не удравших с концами в откровенно русофобский лагерь, требуются лишь не очень обременительные для местных властей ритуальные действия.

Ну там пару раз в год возлагать вместе цветы к правильным памятникам, изображать в своих столицах что то похожее на шествие «Бессмертного полка» 9 мая, периодически задвигать риторику «дружбе» и «деды воевали», лично присутствовать в Москве на параде рядом с Путиным. Ну – это уже опционально – не слишком усердствовать в насаждении национальных языков в ущерб русскому. Во всяком случае, делать это исподволь и без явно недружественных жестов.

Впрочем, и тут получается когда как. Союзному вроде бы Казахстану вообще латинизацию спустили с рук, а ведь сильнее подкопа под позиции русского языка в республике и не придумаешь. А в соседнем Таджикистане «мир-дружба-жвачка» с Рахмоном омрачилась неожиланным открытием: в одобренных таджикистанским министерством образования учебниках по истории для местных русских(!) школ отыскали целые параграфы об ужасной имперской политике Москвы, веками угнетавшей и притеснявшей бедных таджиков.

Да и положа руку на сердце, политика символической «монетизации» исторической памяти о совместном пускай и славном, но прошлом – откровенно слабая платформа для строительства основательной, надежной и устремленной в будущее внешней политики России на этом направлении.

Мы на живых примерах раз за разом убеждаемся в том, что если наши с тем или иным соседним народом деды кого-то там вместе победили восемьдесят лет назад, то это еще не гарантия дружбы, комплиментарности и общего видения совместного будущего. А политика «ритуального обмена»: вы нам про «деды воевали», а мы вам безвиз для трудовых мигрантов, скидку на газ или рынки сбыта для вашего вина работает все хуже.

Печальная правда в том – и надо набраться смелости посмотреть ей прямо в глаза – что на середине четвертого десятка лет после распада СССР у России нет ни одного рычага влияния, чтобы мотивировать своих соседей сделать важный для нас жест политической поддержки.

Например, признать российский статус Крыма и остальных новых территорий. Или поддержать СВО, или, рискуя получить санкции от США, проигнорировать экономические запреты со стороны Запада и торговать с РФ, как и раньше. Ситуация с картами «Мир» в Казахстане, Киргизии, Узбекистане и Армении – показательна.

Даже при голосовании за резолюции в ООН, имеющие не обязательный, а всего лишь рекомендательный характер, подавляющее большинство членов той же ОДКБ не на нашей стороне, а стыдливо воздерживаются. Твердо «за» лишь Лукашенко. И то есть подозрение – это не потому что он такой весь из себя пророссийский, а потому что после истории 2020 года ему просто деваться некуда.

Ну и в целом, отечественной внешней политике на контуре ближнего зарубежья остро не хватает прагматичного экономического аудита, чтобы можно было свести в пару столбцов все Pro и Contra в их денежном выражении и достичь понимания, стоит ли вообще овчинка выделки.

Ведь, что нужно от России разным многовекторным Додонам и Януковичам, мы, в принципе, отлично понимаем. Теперь главное – определиться с тем, что НАМ НУЖНО ОТ НИХ. И не «вообще в принципе», а конкретно и по пунктам. И это закольцовывает логику повествования, возвращая нас к самому началу.

Получается, почти как у Кеннеди: не спрашивай, что ближнему зарубежью нужно от России. Спроси, что России нужно от ближнего зарубежья. И чтобы при этом желания были такими, что не приведут нас прямиком в финал «Сказки о золотой рыбке».