Почти треть граждан РФ остаются противниками вакцинации

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Российские противники антиковидной вакцинации меняют свое свое поведение, но не установки и взгляды.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, отвечая на вопрос, насколько велика в стране прослойка людей, скептический относящихся к антиковидной вакцинации.

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«Эта прослойка снизилась, но не очень значительно. В основном за счет тех, кто был вынужден поставить прививку, поскольку иначе потерял бы что-то ценное. Например, преподаватели могли потерять рабочее место. Театралы — возможность посещения излюбленных храмов культуры. Эти люди меняют свое поведение, но не меняют установки и взгляды. Примерно 30%, несмотря ни на что, остаются «вакциноскептиками», – сказал Федоров в интервью «Известиям».

По его словам, среди причин недоверия вакцинации есть большой спектр причин и аргументов.

«Одни вообще не верят ни в какую пандемию коронавируса. Другие верят, но считают, что она рукотворная, воспринимают ее как заговор «темных сил». Третьи не верят, что вакцина в принципе способна защитить, и делают ставку на естественный личный иммунитет. Некоторые не верят в российские вакцины и ставят иностранные», – говорит социолог.

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