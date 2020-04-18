Под давлением Запада Республика Сербская отменила решение по пандемии

18.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Президент входящей в состав Боснии и Герцеговины на правах участника конфедерации Республики Сербской Желька Цвиянович отменила постановление о противодействии распространению ложных новостей и паники в период пандемии COVID-19.

Соответствующий указ за подписью президента РС был опубликован в официальном издании сербского энтитета. Теперь республиканское МВД должно будет отменить все штрафы, наложенные в рамках отмененного постановления, в частности на 1000 конвертируемых боснийских марок (более 41 тысячи рублей) за размещение в социальных сетях, блогах и СМИ сообщений и статей, не соответствующих действительности и огульно критикующих текущую эпидемиологическую ситуацию в Республике Сербской, а также работу органов власти и медицинских учреждений.

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Желька Цвиянович

«Вместе с руководителем штаба Миссии ОБСЕ в БиГ Кетлин Кавалек я приветствую решение РС отозвать постановление о запрете паники и беспорядков, которые могут нанести ущерб свободе медиа», – написал в своем твиттере представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.

Ранее Дезир и Кавалек призвали власти Республики Сербской отменить постановление, которое было принято правительством Республики Сербской в марте по предложению республиканского МВД.

«Причины принятия указа (об отмене постановления – ред.) заключаются в том, что при его реализации граждане придерживались мер и инструкций компетентных органов, были проинформированы об эпидемиологической ситуации посредством официальных уведомлений компетентных органов, – говорится в пресс-релизе МВД. – С учетом вышеизложенного удалось добиться условий для прекращения действия Постановления».

При этом СМИ называют истинные причины отмены постановления правительства РС: критика со стороны ОБСЕ, международных правозащитных и журналистских организаций. А также местной прозападной оппозиции, в лице Сербской демократической партии, молодого парламентария, наследника богатой семьи, живущей в Европе, Драшко Станивуковича и партии «Справедливость для Давида», которая при поддержке Вашингтона и Брюсселя последовательно добиваются свержения действующей патриотической власти.

При этом эффективность властей РС на период эпидемии коронавируса была отмечена даже политиками и чиновниками соседней Федерации (мусульмано-хорватской) БиГ, где пока не удается держать ситуацию под контролем. Потому велико желание Сараево и его западных кураторов расшатать РС изнутри и, к сожалению, находясь в неблагоприятном окружении и не обладая полным суверенитетом, власти сербского энтитета приходится уступать давлению извне.