Под флагом ЕС в одиночестве – как президент Молдовы «отметила» День Победы

09.05.2021, Москва, Елена Острякова

Прозападный президент Молдовы Майя Санду в прошлом году демонстративно отмечала 9 мая День Европы. В этом – не получилось. Накануне Санду объявила в стране досрочные парламентские выборы и ей волей неволей пришлось высказаться по поводу более актуального для большинства жителей страны праздника.

Свое «поздравление» с Днем Победы политик записала все-таки на фоне флага ЕС. Она говорила на румынском, потом на русском, потом опять на румынском.

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«Вторая мировая война сперва наотмашь ударила волна фашистской ненависти, потом удар по нашей стране нанесли классовая ненависть, организованный голод и репрессии», – начала Санду на румынском после чего перешла на русский.

Она заклеймила позором «безответственных политиков, которые, чтобы отвлечь от своего воровства и цинизма, пытаются манипулировать нашей коллективной памятью». Она призвала сограждан «знать правду».

«Правда в том, что после победы во Второй мировой войне начались репрессии, и в сталинских лагерях погибли тысячи наших земляков: румын и гагаузов, русских и украинцев, болгар и рома», – сказала Санду.

После этого снова на румынском она все-таки вспомнила о более значимом для себя поводе.

«У дня 9 мая — особое, символическое значение. Это еще и день, когда два великих европейских народа, французы и немцы, решили оставить прошлое, наполненное ненавистью и разобщением, которое несло смерть, войны и страдания для всех, — в прошлом», – сказала Санду.

Сегодня же она наградила главу миссии ЕС в Молдове Петера Михалко Орденом Почета за «особые заслуги в продвижении европейских ценностей в нашей стране».

А утром молдавский президент в гордом одиночестве возложила цветы к Кишиневскому мемориалу «Вечность», который ее сторонники называют «мемориалом лжи».

Спустя несколько часов у мемориала стало многолюдно.

К мемориалу пришли участники шествия «Бессмертный полк», организованного противниками президента из Социалистической партии.

Понятно, что и они пытаются набрать очки перед выборами, но это не главное.

Шествие и общая атмосфера в Кишиневе показали, что молдаване хотят отмечать сегодня именно День Победы.