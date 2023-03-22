Под гарантии Запада МВФ закачает в Украину еще 15 милилардов

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Украина получит 15 миллиардов долларов от Международного валютного фонда.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в сообщении пресс-службы МВФ по итогам работы миссии в Варшаве.

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Программа предусматривает доступ к 11,6 миллиардов СПЗ (свободным прав заимствования), что составляет порядка 15,6 миллиардов долларов, или 577% от квоты Украины в МВФ.

В ближайшее время соглашение одобрит Совет директоров МВФ. Деньги Украина будет получать в течение четырех лет.

«Программа поможет мобилизовать масштабное льготное финансирование от международных доноров и партнеров Украины в течение всего срока действия программы», – заявил глава миссии Гэвин Грей.

Примечательно, что программа была разработана в соответствии с новой политикой МВФ по кредитованию в условиях чрезвычайно высокой неопределенности. Планируется, что украинские доноры, включая G7 и ЕС, предоставят твердые финансовые гарантии.

Ранее, как сообщал «ПолитНавигатор», МВФ потребовал от Украины скорейшей распродажи земли.

При этом киевские эксперты утверждают, что Украина может отказаться возвращать долги МВФ.