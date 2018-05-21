21.05.2018, Донецк, Анастасия Самойлова

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Под Горловкой заработала украинская фабрика по продаже войны

Танковое наступление ВСУ, имевшее место сегодня, не является угрожающим, поскольку у Киева нет достаточно сил для полномасштабной атаки.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил журналист Андрей Бабицкий, отметивший, что обострение такого рода было ожидаемым.

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“Война – это тот товар, которым торгует Киев. Когда им нужно о себе заявить, как о жертве, он предпринимает все усилия для того, чтобы обстановка на фронте накалилась. Кроме того, в течении всех лет властвования Порошенко это стало уже таким мобилизационным приемом. Когда внутренние проблемы решить не представляется возможным, тогда надо отвлечь внимание населения периодическими разговорами, что украинская армия или наступает, или наоборот терпит какие-то поражения, или герои умирают за родину. Абсолютно обычный механизм. Фабрика по продаже войны заработала», – отметил Бабицкий.

Он заверил, что ситуация, сложившаяся под Горловкой, не является критической для ДНР.

«Думаю, что у Украины нет ресурсов для широкомасштабного наступления на сегодняшний день. Нет того превосходства в живой силе и технике, которое позволяет наступать широким фронтом. Поэтому будут вот так вот обстреливать, прорываться точечно. Кроме всего прочего, Киев говорит, что он не может просчитать реакцию Москвы на широкомасштабное наступление, поэтому этот вариант не является предпочтительным», – добавил Бабицкий.