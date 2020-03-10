Под Киевом атаковали поезд Львов – Москва
Неизвестные забросали камнями поезд, следовавший из Львова в Москву. Об этом сообщает «Варта 1».
ЧП произошло 8 марта в Киевской области на участке Фастов-Киев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Один из камней попал в окно пассажирского вагона, разбив стекло. Сообщается, что в результате происшествия никто из пассажиров не пострадал.
В «Укрзализнице» говорят, что подобное произошло не впервые. Особенно часто камнями поезда забрасывают во время школьных каникул и праздничных дней.
«В «Укрзализныце» неоднократно сообщали о подобных умышленные повреждения вагонов. Так, с начала прошлого 2019 подобным образом разбили 47 окон в вагонах, нанеся железной дороге ущерб на общую сумму 700 тыс грн», – говорится в сообщении.
Как сообщал ПолитНавигатор, на Украине поезд Львов – Москва оказался лидером по перевозке украинцев в Россию.
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