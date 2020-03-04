На Украине – новый скандал из-за памятников в честь воссоединения с Россией

04.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Переяславском горсовете потребовали исключить из Государственного реестра недвижимых памятников Украины три объекта, посвящённых Переяславской раде.

Об сообщили в местном информационном агентстве «Переяслав.City», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неделю назад в ходе внеочередного заседания горисполкома мэр Переяслова Тарас Костин сообщил, что за два дня до этого заседания к нему обратилось пять человек – «профессора педуниверситета и работники НИЕЗ «Переяслав» и просили принять на исполкоме обращение к председателю КОГА об «изъятии памятников культурного наследия Переяслава из Государственного реестра недвижимых памятников Украины», – говорится в сообщении.

В обращении идет речь о «Памятном месте, где проходила Переяславская рада», «Монументе о праздновании 300-летия объединения Украины с Россией», и «Памятный знак «Навеки вместе» (на центральной площади Б. Хмельницкого).

Инициативу в своём Telegram-канале прокомментировал обслуживающий Петра Порошенко украинский политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«В Переяславе назревает рецидив «локального победобесия»: совкодрочеры уже бушуют «защитим общую историю».

Неделю назад мэр Переяслава Тарас Костин сообщил исполкому, что к нему обратились профессора педуниверситета и работники национального заповедника «Переяслав» и просили оформить обращение к председателю КОДА. Задача – «исключить из Государственного реестра недвижимых памятников Украины» эти три совковых памятника в честь «воссоединения» (два из них – на бывшей «площади Переяславской рады», которую полгода назад наконец переименовали в майдан Княжий двор).

Ибо это – не «национальное наследие», а «колониальное наследие», о чем есть официальные научные выводы институтов истории и искусствоведения, фольклористики Национальной академии Украины.

Сносить пока не планируют (это долго, сложно и дорого, даже как камень потом продать). Но выбросить из реестра наследия надо. Представляете, какой вой должен подняться?» – порадовался Голобуцкий.

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