Украинскому городу разрешили избавится от имени гетьмана Хмельницкого в названии
Городу Переяслав-Хмельницкий в Киевской области вернут историческое название – Переяслав, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Дмитрия Разумкова Ольга Туний на своей странице в Фейсбуке.
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Соответствующее решение сегодня согласовал профильный комитет Верховной Рады.
“Сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства депутаты единогласно поддержали решение о переименовании Переяслава-Хмельницкого на Переяслав”, – говорится в сообщении.
Название города употреблялось как Переяславль, то есть указывала на то, что город принадлежал Переяславу или был основан ним. В 1943 г.. в честь Переяславской рады и больших заслуг гетьмана Богдана Хмельницкого город переименовали в Переяслав-Хмельницкий.
Горсовет Переяслава инициировал переименование в 2000, а затем в 2017 годах.
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