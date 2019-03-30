Под Киевом полдня не могли потушить гигантский пожар

30.03.2019, Киев

В поселке Ворзель под Киевом на территории ООО «Темп-3000», которое занимается изготовлением военного обмундирования, возник крупный пожар, охвативший 1,5 тысячи квадратных метров.

Об этом сообщают местные СМИ и «24 Канал», а также официальный сайт МЧС Украины, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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29 марта в 20:05 по киевскому времени на пункт связи 36-Государственной пожарно-спасательной части г. Ирпень Киевской области поступило сообщение о пожаре в двухэтажном производственно-складском помещении ООО «Темп – 2000» в посёлке городского типа Ворзель на ул. Курортная.

По прибытию на место пожара спасателями было установлено, что горит часть двухэтажного цеха и существует угроза пожара в рядом стоящем здании. С помощью 13 единиц техники и 58 человек личного состава пожар был локализован на площади 1500 м кв. В 6:45 по Киеву 30 марта огонь ликвидирован.

Во время пожара пострадал один человек 1981 года рождения, который с отравлением угарным газом госпитализирован в Ирпеньскую центральную городскую больницу. Погибших нет.

При этом на место происшествия прибыли боевики «Нацдружин», которые создали оцепление вокруг места работы пожарных, о чём в Facebook сообщил «НацКорпус».

В конечном итоге огнём было частично уничтожено здание производственно-складского помещения на площади 1500 м кв.

Также очевидцы в соцсетях сообщали, что во время пожара было слышно звуки, похожие на взрывы боеприпасов. Однако эту информацию впоследствии опровергла пресс-секретарь ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

Пожарные спасли 4 человек, 77 зданий и 6 тракторов. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщал «ПолитНавигатор», на днях также пылал Кировоград и гремели взрывы.