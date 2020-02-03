Под Киевом ВСУ готовятся «наводить порядок» в Донбассе 

03.02.2020, Киев, Вадим Москаленко

Боевики Нацгвардии Украины под руководством канадских инструкторов готовятся к разминированию территории ЛДНР.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Гвардейцы готовятся к тому прекрасному дню, когда надо будет наводить порядок на освобожденной от оккупантов территории. А именно – разминировать родную землю от российской взрывчатки! В течение недели в Киевской области канадские инструкторы учили противодействовать минной угрозе и распознавать угрозы.

Военнослужащие НГУ отрабатывали сценарий, по которому они должны были осмотреть территорию при высадке с военного транспорта, а впоследствии уже передвигаясь по местности самостоятельно искали и обозначали опасные взрывные устройства, а также оказывали помощь в случае ранения от срабатывания этих средств», – говорится в сообщении.

Напомним, накануне помощника президента Украины по международной политике Андрей Ермак заявил, что Киев рассчитывает на следующей встрече в «нормандском формате» добиться от России «слива» республик Донбасса, чтобы под дулами украинских карателей уже в конце октября провести «выборы» в Донецке и Луганске с участием украинских нацистских партий.