Под крики «Ганьба» в Раде завершилась борьба Зе-офиса с Коломойским

Новости Украины

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Принятие присяги признанного избранным на сомнительных довыборах в округе №87 от партии «Слуга народа» известного спортсмена силовых единоборств Василия Вирастюка прошло со скандалом, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, противники новоявленного депутата попытались сорвать его выступление с трибуны Верховной рады в ходе пленарного заседания.

В ходе речи Вирастюка с галёрки зазвучали выкрики «Ганьба», однако «Слуги народа», вскочив с мест, поспешили поддержать однопартийца аплодисментами.

Напомним, 4 апреля на округе №87 Ивано-Франковской области завершился подсчет голосов за кандидатов в депутаты. Выдвиженец «Слуги народа» Василий Вирастюк якобы обошел соперника от партии «За будущее» Александра Шевченко на 749 голосов. Шевченко решил защищать свой результат в суде и поначалу добился успеха. Однако после продолжительной волокиты большая палата Верховного суда отменила решение Верховного суда от 23 мая, которым был отменен протокол ЦИК о признании победителем Вирастюка.

В свою очередь обслуживающий интересы экс-премьера Юлии Тимошенко политолог Виктор Небоженко прокомментировал произошедший инцидент. По его словам, по сути, человек офиса президента победил человека олигарха Игоря Коломойского.

«Это очень плохая тенденция, когда такие люди, как Шевченко (он мощный, менеджер, что ему делать в политике, у Коломойского и так там много людей) и такие люди, как хорошо известный Вирастюк – им обоим нечего делать в парламенте. Нам нужны политики, люди, которые будут там годами», – сказал Небоженко в эфире интернет-канала «Politeka online».

Он отметил, президент Украины Зеленский снова пошёл по пути, с которого начал свою каденцию – он подбирает лояльных к себе известных людей.

«После того, как ЦИК, преодолев общественное сопротивление признала победу Вирастюка, стало ясно, что теперь она будет действовать по приказу соответствующих подразделений Офиса президента…Это прямая связь с Шмыгалём. Вместо того, чтобы найти сильного премьера, он (Зеленский – ред.) ставит того премьера, который прежде, чем принять решение, бегает постоянно в Офис президента. Плюс ЦИК теперь является подразделением Офиса президента. Это очень плохо. Теперь если президент захочет проводить референдум по олигархам, то он знает, что ЦИК – надёжный советник», – сокрушался политолог.

«Сейчас всё успокоится, сегодня было маленькое шоу и с той, и с другой стороны, но, на самом деле, парламент не улучшит своё состояние, кто бы там ни был – Шевченко или Вирастюк», – заключил Небоженко.